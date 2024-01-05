Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harapan Michelle Ashley untuk Pernikahan Pinkan Mambo dan Arya Khan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:00 WIB
Harapan Michelle Ashley untuk Pernikahan Pinkan Mambo dan Arya Khan
Harapan Michelle Ashley untuk pernikahan Pinkan Mambo dan Arya Khan (Foto: Instagram/michelle4sh)
A
A
A

JAKARTA - Putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley diketahui tak memberikan restu atas pernikahan sang ibu dengan Arya Khan. Meski begitu, ia memiliki harapan untuk rumah tangga baru ibunya dan suami barunya.

Michelle mengaku berharap agar ibunya bahagia ketika memutuskan menikah dengan Arya Khan.

"Saya rasa dia sekarang happy dan di sosial media segala macam itu aku lihat dia baik terhadap anak-anak, kayaknya dia happy dan aku juga happy, lebih bisa memberikan keluarga dan adik-adik aku," kata Michelle Ashley dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Jumat (5/1/2024).

Pinkan Mambo

Harapan Michelle Ashley untuk pernikahan Pinkan Mambo dan Arya Khan (Foto: YouTube)


Dalam kesempatan itu, Michelle mengatakan bahwa dirinya sampai saat ini masih belum berbaikan dengan sang ibu. Tepatnya usai kasus terkait pelecehan yang terjadi padanya muncul ke permukaan.

Sampai saat ini, Michelle mengatakan bahwa ia dan Pinkan masih belum berkomunikasi, bahkan melalui sambungan telepon sekalipun.

"Karena itu ya emang sejak dari kejadian itu hubungan kita emang agak retak dan nggak ada komunikasi lagi sampai sekarang, sebenarnya sih kayak dari dulu hubungan itu nggak pernah berhenti tetapi ada komunikasi tetapi sekarang kita belum kontakan sama sekali," jelas Michelle Ashley.

Halaman:
1 2
