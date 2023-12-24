Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennie BLACKPINK Dirikan Label Sendiri sejak November 2023

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |03:29 WIB
Jennie BLACKPINK Dirikan Label Sendiri sejak November 2023
Jennie BLACKPINK dirikan label sendiri. (Foto: ELLE)
SEOUL - Jennie BLACKPINK memberikan kejutan kepada penggemarnya jelang perayaan Natal. Lewat YouTube, dia merilis video cover lagu Snow milik Zion.T dan Snowman, salah satu lagu populer dari Sia. 

"Aku mempersiapkan dua lagu musim dingin yang kusuka. Semoga kalian semua menjalani akhir tahun penuh kehangatan. Selamat Natal," ujarnya sambil membagikan screenshot video tersebut di Insta Story, pada 24 Desember 2023. 

Jennie BLACKPINK rilis video cover di YouTube. (Foto: Instagram/@jennierubyjane)

Selain merilis video cover, Jennie juga dikabarkan mendirikan label sendiri yang dinamainya Oddatelier. Hal itu diketahui dari unggahan di website resmi label tersebut. 

"OA alias Oddatelier adalah wadah untuk menciptakan hal-hal baru di luar kebiasaan yang bisa mengundang perhatian. OA adalah label yang didirikan artis Jennie, pada November 2023," bunyi tulisan di laman resmi label tersebut. 

Jennie BLACKPINK dirikan label sendiri. (Foto: Oddatelier)

Halaman:
1 2
