Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Bachdim Pungut Sampah Sambil Gendong Anak, Netizen: Salut

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:08 WIB
Jennifer Bachdim Pungut Sampah Sambil Gendong Anak, <i>Netizen</i>: Salut
Jennifer Bachdim pungut sampah sambil gendong anak. (Foto: Instagram/@jenniferbachdim)
A
A
A

BALI - Jennifer Bachdim mengundang decak kagum warganet ketika mengunggah kehidupan sederhananya di Bali. Lewat Instagram, dia terlihat berbelanja ke pasar tradisional hingga bermain di pantai. 

Pada salah satu foto, dia terlihat menggendong putra bungsunya, Kiro Zayden Bachdim, sambil berpose di depan toko buah di pasar. Pada unggahan berikutnya, dia membawa Kiro bermain di pantai.

Jennifer Bachdim mungut sampah di pantai sambil gendong anak. (Foto: Instagram/@jenniferbachdim)

Tak sekadar menikmati keindahan pantai, Jennifer terlihat memungut satu demi satu sampah plastik yang ada di pantai. Menariknya, semua itu dilakukan istri Irfan Bachdim itu sambil mengendong Baby Kiro.

“Pagi ini, aku mendukung bisnis lokal (dengan berbelanja di pasar) dan bersih-bersih pantai. Guys, jangan buang sampah di laut atau pantai ya,” ujarnya dikutip dari Instagram, pada Jumat (8/12/2023). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/33/3050138/jennifer_bachdim-ydKQ_large.jpg
HUT RI Ke-79, Serunya Keluarga Jennifer Bachdim Lomba 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/612/3041798/jennifer_bachdim-ju86_large.jpg
Gaya Menawan Jennifer Bachdim dengan Outfit Summer, Tampil Stunning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038330/jennifer_bachdim-i1re_large.jpg
Anak Jennifer Bachdim Jatuh dari Tangga, Mulut Berdarah dan Giginya Copot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/612/3035082/jennifer_bachdim-DwdU_large.jpg
Potret Cantik Jennifer Bachdim Berjemur, Tampil Hot dengan Bikini Coklat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035043/cerita_jennifer_bachdim_lepas_anak_ke_belanda_sendiri_untuk_kejar_mimpi_jadi_pesepak_bola-Muxv_large.jpg
Cerita Jennifer Bachdim Lepas Anak ke Belanda Sendiri untuk Kejar Impian Jadi Pesepak Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028382/punya-banyak-anak-jennifer-bachdim-ungkap-alasan-tak-ingin-pakai-jasa-baby-sitter-jDkVcOMswt.jpg
Punya Banyak Anak, Jennifer Bachdim Ungkap Alasan Tak Ingin Pakai Jasa Baby Sitter
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement