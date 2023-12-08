Jennifer Bachdim Pungut Sampah Sambil Gendong Anak, Netizen: Salut

BALI - Jennifer Bachdim mengundang decak kagum warganet ketika mengunggah kehidupan sederhananya di Bali. Lewat Instagram, dia terlihat berbelanja ke pasar tradisional hingga bermain di pantai.

Pada salah satu foto, dia terlihat menggendong putra bungsunya, Kiro Zayden Bachdim, sambil berpose di depan toko buah di pasar. Pada unggahan berikutnya, dia membawa Kiro bermain di pantai.

Tak sekadar menikmati keindahan pantai, Jennifer terlihat memungut satu demi satu sampah plastik yang ada di pantai. Menariknya, semua itu dilakukan istri Irfan Bachdim itu sambil mengendong Baby Kiro.

“Pagi ini, aku mendukung bisnis lokal (dengan berbelanja di pasar) dan bersih-bersih pantai. Guys, jangan buang sampah di laut atau pantai ya,” ujarnya dikutip dari Instagram, pada Jumat (8/12/2023).