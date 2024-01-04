Muncul Foto Putri Anne Cium Mesra Pria Bule, Netizen Pertanyakan Status Arya Saloka

JAKARTA - Muncul sebuah foto yang menunjukkan aktris Putri Anne tengah mencium mesra seorang pria bule. Laki-laki tersebut diduga kuat adalah kekasih sang aktris saat ini.

Foto tersebut bahkan telah tersebar luas melalui sosial media Instagram hingga menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial.

Mengutip video yang diunggah oleh Instagram @lambe_danu, Putri Anne yang mengenakan kaos putih dan rambut diikat satu sedang berada di dalam sebuah ruangan bersama seorang lelaki berbaju hitam. Lelaki ini memiliki brewok di sekitar pipinya dan berkepala botak, mirip dengan seseorang yang Putri Anne pamerkan kala perayaan ulang tahunnya. Diduga lelaki ini adalah pacarnya.

Dalam video tersebut, Putri Anne terlihat tiba-tiba mencium lelaki tersebut. Sementara sang lelaki yang mendapat perlakuan mesra dari Putri anne terlihat memasang wajah tanpa ekspresi.

Muncul foto Putri Anne cium mesra pria bule (Foto: Instagram/anneofficial1990)

Tidak hanya itu saja, dalam unggahan tersebut pun menyertakan foto mesra kala Putri Anne dan lelaki tersebut tidur bersama. Putri Anne terlihat memeluk dan mencium kening sang lelaki.

Kedua momen tersebut membuat membuat netizen akhirnya mempertanyakan status Putri Anne saat ini. Beberapa mengatakan jika Putri Anne sudah cerai dari Arya Saloka. Bahkan ada yang mengatakan jika lelaki yang diciumnya itu ternyata sudah sah menjadi suaminya.

"Biar aja lah, kalo udh sah cerai, yg penting bkn suami org, terserah dia," tulis @mea*** dalam kolom komentar.

"Baca google, mereka sudah cerai. Jadi ya gak masalah mau dekat sama siapa saja," tulis @shi***.

"Mereka da pisah lama," tulis @lau***.