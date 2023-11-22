Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Anne Beri Jawaban Menohok Usai Diisukan Pisah dari Arya Saloka

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:44 WIB
Putri Anne Beri Jawaban Menohok Usai Diisukan Pisah dari Arya Saloka
Putri Anne tepis isu pisah dari Arya Saloka. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Putri Anne menepis isu jika rumah tangganya dengan Arya Saloka sedang tidak baik. Bahkan, Putri Anne memberi jawaban menohok.

Isu keretakan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka mulai berhembus ketika keduanya menghapus foto bersama di media sosial masing-masing. Mendengar hal itu, Putri Anne membantah isu tersebut.

Bantahan itu dijawab Putri Anne saat tengah melakukan live di media sosial miliknya. Bahkan, ungkapan itu diposting oleh akun TikTok @somoe_jutex.

"Live bareng pacarnya dong?" tanya netizen kepada Putri Anne.

"Duh, orang aku sudah punya suami," tegas Putri Anne.

Putri Anne

Putri Anne merasa heran dengan pertanyaan yang menurutnya tidak masuk akal. Pasalnya, dirinya merupakan wanita yang mengutamakan menjaga perasaan sang suaminya itu.

"Heran deh ya aku disuruh live bareng sama pacar ku," ujar Putri Anne lagi.

"Gila yak! Gue tuh setia lho orangnya, gue tuh setia banget sama suami gue," ucapnya lagi.

Bahkan, Putri Anne membantah jika dirinya telah memiliki pasangan yang baru selain Arya Saloka sang suaminya itu.

"Kok cari suami baru?" tanya Putri Anne kepada netizen.

"Suami gue dari dulu ya itu-itu saja, kok. Gila ya pada enggak percaya banget," tambahnya.

Tak itu saja, Putri Anne mengatakan jika dirinya tidak setiap saat harus bersama Arya Saloka sang suami. Pasalnya, sang suami harus bekerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya.

"Suami aku itu lagi cari duit," tuturnya.

