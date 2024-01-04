Britney Spears Ogah Kembali ke Dunia Musik, Bantah Bikin Album Baru

LOS ANGELES - Britney Spears datang dengan kabar mengejutkan. Pelantun Baby One More Time ini menegaskan dirinya tak akan kembali ke industri musik.

Hal itu diungkap Britney di postingan Instagram-nya. Wanita 42 tahun ini mulanya membantah akan membuat album terbaru. Ia menegaskan dirinya tak akan kembali ke industri musik.

“Mereka terus mengatakan saya beralih ke orang secara acak untuk membuat album baru. Saya tidak akan pernah kembali ke industri musik!,” tegas Britney, dikutip Kamis (4/1/2024).

Ia menegaskan bila dirinya masih berkarya di industri musik hanya untuk bersenang-senang atau membuat lagu demi kerabatnya.

Britney mengatakan dirinya sudah nyaman bekerja di balik layar dan enggan kembali ke dunia Hollywood.

“Ketika saya menulis (lagu), saya menulis untuk bersenang-senang atau saya menulis untuk orang lain. Bagi Anda yang telah membaca buku saya, banyak sekali yang belum anda ketahui tentang saya,” tambahnya.

Britney pun kembali menyinggung soal buku yang ia buat. Ia mengatakan buku tersebut mengungkap banyak tentang dirinya termasuk berkarya di balik layar.

Ia pun menikmati pekerjaan itu dibanding harus kembali tampil dan terjun ke dunia musik Hollywood.

“Saya telah menulis lebih dari 20 lagu untuk orang lain dalam dua tahun terakhir. Saya seorang pengarang untuk orang lain dan sejujurnya saya menikmatinya,” jelas Britney.

