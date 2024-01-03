Alasan Sutradara Libatkan Artis Muda di Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji

DEPOK - Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji resmi tayang perdana di RCTI pada 1 Januari 2024. Sinetron garapan MNC Pictures ini pun menjadi kado spesial bagi pemirsa setia RCTI.

Berbeda dari versi sebelumnya, Tukang Bubur Pengen Naik Haji kali ini menghadirkan sejumlah pemain muda seperti Omar Daniel, Isel Fricella, Vina Adam, Armando Jordy, Elgi Purnama, dan masih banyak lagi.

Tentunya, akting dari para artis muda ini membawa kesan segar dalam alur cerita sinetron tersebut.

Sutradara Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Yogi Yose, menjelaskan alasan tim produksi melibatkan jajaran artis muda ini.

"Alasannya adalah kita mau bikin lebih fresh tapi juga tidak melupakan pemain seniornya, bahkan kita juga akan memainkan lagi salah satu tokoh itu juga orang tua yang bisa memainkan itu," kata Yogi Yose dalam acara syukuran Tukang Bubur Pengen Naik Haji di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (2/1/2024).

"Karena kita sadar betul bahwa penonton kita tidak hanya anak muda tapi juga orang tua," sambungnya.

Yogi kemudian memuji kualitas akting para artis muda tersebut. Dia merasa puas karena para pemain muda ini bisa mendalami karakter masing-masing.

"Bukan sama Omar Daniel aja, sama Isel semuanya ya, sangat membantu saya lah," ujarnya.