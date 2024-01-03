Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Alasan Sutradara Libatkan Artis Muda di Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |05:45 WIB
Alasan Sutradara Libatkan Artis Muda di Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji
Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji (Foto: ist)
A
A
A

DEPOK - Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji resmi tayang perdana di RCTI pada 1 Januari 2024. Sinetron garapan MNC Pictures ini pun menjadi kado spesial bagi pemirsa setia RCTI.

Berbeda dari versi sebelumnya, Tukang Bubur Pengen Naik Haji kali ini menghadirkan sejumlah pemain muda seperti Omar Daniel, Isel Fricella, Vina Adam, Armando Jordy, Elgi Purnama, dan masih banyak lagi.

Tentunya, akting dari para artis muda ini membawa kesan segar dalam alur cerita sinetron tersebut.

Alasan Sutradara Libatkan Artis Muda di Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji

Sutradara Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Yogi Yose, menjelaskan alasan tim produksi melibatkan jajaran artis muda ini.

"Alasannya adalah kita mau bikin lebih fresh tapi juga tidak melupakan pemain seniornya, bahkan kita juga akan memainkan lagi salah satu tokoh itu juga orang tua yang bisa memainkan itu," kata Yogi Yose dalam acara syukuran Tukang Bubur Pengen Naik Haji di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (2/1/2024).

"Karena kita sadar betul bahwa penonton kita tidak hanya anak muda tapi juga orang tua," sambungnya.

Yogi kemudian memuji kualitas akting para artis muda tersebut. Dia merasa puas karena para pemain muda ini bisa mendalami karakter masing-masing.

"Bukan sama Omar Daniel aja, sama Isel semuanya ya, sangat membantu saya lah," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/598/2992092/sinopsis-tukang-bubur-pengen-naik-haji-menjemput-berkah-episode-4-april-2024-eYRbKRCXLQ.jpeg
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 4 April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/598/2948702/omar-daniel-antusias-di-sinetron-tukang-bubur-pengen-naik-haji-rela-cukur-rambut-dan-brewok-U2mC9SDIm8.jpg
Omar Daniel Antusias di Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Rela Cukur Rambut dan Brewok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176746//andre_taulany-X0cd_large.JPG
Mediasi Andre Taulany dan Erin Gagal, Perkara Cerai Lanjut ke Pokok Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176739//jefri_nichol_dan_ameera_khan-b93T_large.jpg
Jefri Nichol dan Ameera Khan Jalani LDR, Bucin Sampai Nelpon Puluhan Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176641//timnas_arab_saudi-d7ok_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Irak: Berebut Tiket Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176567//pevita_pearce_dan_ji_chang_wook-9jHS_large.JPG
Pevita Pearce Pamer Foto Bareng Ji Chang Wook di Prambanan, Netizen Iri Berjamaah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement