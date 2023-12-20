Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Okie Agustina Bebaskan Gunawan Dwi Cahyo Bertemu sang Buah Hati: Aku Bermasalah sama Papanya Bukan dengan Anak

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |15:36 WIB
Okie Agustina Bebaskan Gunawan Dwi Cahyo Bertemu sang Buah Hati: Aku Bermasalah sama Papanya Bukan dengan Anak
Okie Agustina bebaskan Gunawan Dwi Cahyo bertemu dengan anaknya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina mantap bercerai dari Gunawan Dwi Cahyo, meski demikian dirinya tidak membatasi suaminya itu bertemu dengan Miro Materazzi Gunawan anak keduanya tersebut.

Janda Pasha Ungu itu merasa Miro Materazzi memiliki kebebasan atau pun hak untuk bertemu Gunawan Dwi Cahyo. Pasalnya, dirinya tidak ingin memisahkan jarak antara anak dengan orangtua.

"Enggak masalah dia (Gunawan Dwi Cahyo-red) bertemu dengan anak, karena aku bermasalah sama papanya bukan berarti papanya bermasalah sama anaknya juga," kata Okie Agustina, belum lama ini.

Selain itu, Okie Agustina juga membuka pintu selebar mungkin untuk Gunawan Dwi Cahyo mengajak Miro Materazzi berlibur. Asalkan tidak menganggu waktu sekolah.

