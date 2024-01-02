Mengenal Bheben T-Five Ayah Kandung Nada Tarina Putri, Anak Angkat Deddy Corbuzier

JAKARTA - Mengenal Bheben T-Five ayah kandung Nada Tarina Putri, anak angkat Deddy Corbuzier yang tak banyak diketahui publik. Sosok sang musisi menarik perhatian publik setelah Nada mengunggah foto selfie mereka di Instagram.

Dalam foto unggahannya, remaja 14 tahun mengunggah momen bersama Bheben yang mengenakan baju rumah sakit berwarna hijau muda dan masker. “Get well soon Ayah. Mudah-mudahan operasinya lancar,” ujarnya, pada 29 Desember 2023.

Nada Tarina merasa bersyukur karena memiliki dua keluarga dan dua ayah dalam hidupnya. “Ada Ayah, ada Papa. Tapi, tanpa Ayah dan Bunda, jalan Nada tidak akan sampai di sini. Sekali lagi, cepat sembuh Ayah,” katanya.

Postingan itu, sempat dikomentari oleh Deddy Corbuzier. Dia berharap, Bheben fokus pada kesehatannya agar bisa segera pulih. Dia juga berjanji, akan menjaga putrinya dengan baik. “Sampai kita bertemu lagi,” tuturnya.

Unggahan Nada Tarina itu membuat warganet cukup terkejut. Beberapa penggemar band T-Five tak menyangka bahwa dia adalah putri Bheben, bassist band asal Bandung, Jawa Barat tersebut.

Lalu siapa Bheben T-Five sebenarnya? Hans Boyke Marsianno alias Bheben merupakan bassist T-Five, band beraliran Pop, R&B, dan Hip Hop yang terbentuk pada 1999. Band itu sempat merengkuh popularitas di awal tahun 2000-an.

Mereka dikenal lewat sederet lagu hits-nya, seperti Kau, Di Ujung Mimpi, hingga Yang Terindah. Bheben kemudian menikahi seorang pebalet bernama Azalea Carolina yang melahirkan Nada pada 10 November 2009.