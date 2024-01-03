Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

So Sweet, Alyssa Daguise dan Kekasih Rayakan Anniversary dengan View Burj Khalifa

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |00:33 WIB
So Sweet, Alyssa Daguise dan Kekasih Rayakan Anniversary dengan View Burj Khalifa
Alyssa Daguise dan William Darouchi tampil mesra (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Alyssa Daguise tengah merayakan momen anniversary pertamanya bersama dengan sang kekasih, William Darouchi. Diketahui keduanya sedang berlibur dan menyambut tahun baru di Dubai.

Perayaan yang spesialnya diabadikan oleh Alyssa melalui akun Instagramnya @alyssadaguise. Alyssa membagikan foto kebersamaannya dengan William yang kompak saling tatap-tatapan. Keduanya tampak begitu bahagia setelah setahun melewati berbagai momen bersama.

“1st of the year, 1st year together,” tulisnya dalam komentar, dikutip Okezone.

So Sweet, Alyssa Daguise dan Kekasih Rayakan Anniversary dengan View Burj Khalifa

Dalam rangka merayakan anniversary ini, Alyssa dan William makan malam bersama di salah satu restoran mewah bernama GAL Dubai. Dengan berkonsep rooftop terbuka, memberikan pengalaman makan malam yang eksklusif dengan pemandangan langsung gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa.

Dalam unggahan Story Instagramnya, Alyssa menyatakan bahwa ini merupakan pengalaman sempurna yang tak terlupakan.

“Last night we celebrated our 1 year anniversary here and it couldn’t be more perfect,” tulisnya pada unggahan Story Instagramnya.

Restoran tersebut juga menyajikan berbagai atraksi dan penampilan untuk menghibur pada pengunjung yang datang. Keduanya tampak begitu bahagia dan menikmati perayaan anniversary mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
