JAKARTA - Alyssa Daguise baru-baru ini turut hadir dalam acara peragaan busana pra-musim gugur brand ternama di Seoul, Korea Selatan.

Dalam acara fashion show bergengsi tersebut, mantan kekasih dari Al Ghazali itu terlihat bertemu dengan beberapa selebriti ternama lainnya.

Salah satu yang menarik perhatian adalah ketika Alyssa bertemu dengan Kim Min-gyu alias Mingyu, salah satu member dari boyband K-Pop, SEVENTEEN.

Hal itu terlihat dalam potret yang diunggah Alyssa di akun Instagramnya baru-baru ini. Gadis blasteran Perancis-Indonesia ini tampak modis dengan setelan outfit polkadot berupa atasan blouse dan outer polkadot serta rok mini.

Ia tampak berfoto di samping Mingyu yang penampilannya juga tak kalah mencuri perhatian. Rapper Korea berusia 26 tahun itu tampak mengenakan setelan jaket kemeja oversize hitam dengan motif floral berwarna putih yang dipadukan dengan dalaman kaos berwarna senada.

Dalam potret tersebut, Alyssa terlihat begitu dekat dengan Mingyu yang tampak melempar ekspresi ‘cool’ ke arah kamera.

Bahkan, di salah satu potret yang diposting Alyssa melalui story Instagramnya, Mingyu terlihat mendekatkan wajahnya ke wajah Alyssa sambil memberikan tatapan maut.

“Mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan mengobrol dengan Mingyu setelah pesta LV,” tulis Alyssa, dalam keterangan unggahannya baru-baru ini.

Follow Berita Okezone di Google News

Postingan Alyssa berfoto bersama Mingyu itu lantas banjir komentar dari netizen. Tak sedikit dari para fans Mingyu (CARAT) yang dibuat iri karena tidak seberuntung Alyssa yang bisa bertemu dan berbincang langsung dengan Mingyu.

“Kakk, u got so many compliment from CARATs (Mingyu fans). You’re so gorgeous!” ujar @yo********.

“Ah iriiii akuuuu,” ujar @er******.

“Wah foto sama mingyu,” ujar @je******

.