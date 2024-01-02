Umrah Bareng, Sikap Dingin Ria Ricis pada Teuku Ryan Jadi Sorotan

JAKARTA - Pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan diketahui menghabiskan libur akhir tahun dengan menjalankan ibadah umrah. Mereka tiba di Tanah Suci, sejak 31 Desember 2023.

Meski pergi bersama, namun tak lagi terlihat interaksi manis antara Ricis dan Ryan. Selain tak bertegur sapa, YouTuber 28 tahun itu juga enggan berdekatan dengan sang suami. Dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama kedua kakaknya.

“Ricis kayak benar-benar enggak mau lagi sama Ryan,” ujar akun @pi** dikutip dari TikTok @evim567. Akun @al***ur4*9, mengatakan, “Enggak bisa bohong. Intinya, sedang tidak baik-baik saja.”

Warganet pun ramai mendoakan agar hubungan dingin Ria Ricis dan Teuku Ryan bisa segera mencair setelah ibadah bareng. “Semoga umrah ini bisa membuat Bu Icis dan Papa Iyan bersama lagi,” tutur akun TikTok @**ra_an.

Akun @ihl***nya berkomentar, “Keluarga mereka baik banget loh. Support untuk kebaikan yaitu rujuk. Bukan memojokkan salah satu pihak.” Akun @k***i.n**a menuliskan, “Bismillah, pulang-pulang mesra lagi. Kalau sudah di depan Kakbah, tumpah pokoknya.”

Kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan bermula dari isu pisah rumah. Namun rumor berkembang semakin liar setelah Ricis tak terlihat menghadiri wisuda sang suami dan Ryan tepergok melepas cincin kawinnya.

Ricis juga beberapa kali terlihat ‘membocorkan’ kondisi rumah tangganya lewat komentar di media sosial. Salah satunya soal kewajiban suami menafkahi keluarganya. “Seharusnya, suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ‘ngemis’ ke suami,” katanya.