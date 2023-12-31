Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis dan Teuku Ryan Umrah Bareng di Tengah Isu Keretakan Rumah Tangga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |13:05 WIB
Ria Ricis dan Teuku Ryan Umrah Bareng di Tengah Isu Keretakan Rumah Tangga
Ria Ricis dan Teuku Ryan umrah bareng di tengah isu keretakan rumah tangga (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan akhirnya terlihat bersama di tengah isu keretakan rumah tangga. Bahkan kedua orang tua dari Cut Raifa Aramoana itu terlihat menjalani ibadah umrah bersama ke Tanah Suci.

Namun Ria Ricis tidak hanya berdua dengan Teuku Ryan. Kedua kakaknya, yakni Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri juga ikut serta dalam perjalanan umroh nya kali ini.

Hal itu terlihat dari unggahan Ria Ricis di Instagram Story-nya. Ibu satu anak itu membagikan potret dirinya yang bercadar tengah diapit oleh kedua kakaknya dengan pakaian yang senada.

Senada dengan sang istri, Teuku Ryan juga membagikan foto bersama suami Oki dan Shindy di Bandara sebelum terbang.

Ria Ricis

Ria Ricis dan Teuku Ryan umrah bareng di tengah isu keretakan rumah tangga (Foto: Instagram/riaricis1795)


Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
