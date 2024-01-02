Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayudia Bing Slamet Kesal Gaya Hijabnya Dikomentari Netizen: Please, Setop

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |01:15 WIB
Ayudia Bing Slamet Kesal Gaya Hijabnya Dikomentari Netizen: Please, Setop
Ayudia Bing Slamet kesal gaya hijabnya dikomentari netizen. (Foto: Instagram/@ayudiac)
A
A
A

JAKARTA - Ayudia Bing Slamet meluapkan kekecewaannya setelah mendapatkan berbagai komentar tak enak terkait perjalanannya ke Tanah Suci di akhir tahun 2023. Dia tak nyaman jika warganet merasa berhak ‘mengatur’ caranya berpakaian. 

“Pesanku untuk kalian yang berkomentar, ‘Mending bajunya begini’, ‘Cantikan begini’, atau ‘Lebih suka (gaya pakaian) seperti ini’ di kolom komentar/DM Instagram aku, please setop,” katanya seperti dikutip dari akun TikTok @nyunyu.joea, Selasa (2/1/2024).

Meski awalnya tak mempermasalahkan komentar-komentar tersebut, namun Ayudia Bing Slamet lama-lama mulai merasa terganggu. Dia menegaskan bahwa perjalanan iman setiap orang tentu berbeda satu sama lain. 

“Kalian tak pernah tahu perjalanan hati seseorang, apa yang sedang dia tempuh, dan apa yang dia pikirkan. Jika pakaian orang lain kurang ideal di mata kalian, bisa saja saat itu orang tersebut sedang banyak belajar untuk perjalanan spiritualnya,” ujarnya.

Ayudia Bing Slamet geram gaya berhijabnya dikomentari warganet. (Foto: Instagram/@ayudiac)

Ayudia menegaskan, dirinya berpakaian bukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Berhijab baginya adalah sebuah perjalanan iman yang cukup panjang. Karena itu, dia berharap warganet bisa menghargai perjalanannya. 

“Banyak yang sedang aku alami dan pelajari. Dan kalian tidak akan pernah tahu itu karena hanya aku dan Tuhan yang tahu perjalanan tersebut,” katanya lagi.

Alih-alih mengomentari caranya berpakaian, Ayudia Bing Slamet mengajak warganet untuk lebih fokus pada isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Berdoa untuk kedamaian dunia dan doa untuk Pemilu yang sehat adalah beberapa di antaranya. 

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. “Benar sih, proses hijrah itu berliku. Akupun mengalaminya. Apalagi aku tipe yang gampang terpengaruh style berhijab. Intinya, doakan Mbak Ayudia istiqomah,” ujar akun @bak***au**.

