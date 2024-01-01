Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 10 Montir Cantik: Akhir Bahagia Nugie Nugraha dan Annette Edoarda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |11:10 WIB
Episode 10 <i>Montir Cantik</i>: Akhir Bahagia Nugie Nugraha dan Annette Edoarda
Episode 10 original series Vision+ Montir Cantik. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ resmi menayangkan episode 10 original series Montir Cantik. Episode terbaru proyek kolaborasi Vision+ dan MVP Pictures tersebut, dapat Anda tonton melalui link ini

Episode pamungkas Montir Cantik menjadi akhir bahagia bagi Indah (Annette Edoarda), ayahnya Ramlan (Nugie Nugraha), Gerry (Pangeran Lantang), dan Angga (Rafael Adwel).

Akibat kecelakaan, Ramlan sempat mengalami koma dan kondisi itu membuat Indah merasa sangat bersalah. Angga mencoba menguatkan Indah dengan mengatakan, perempuan itu berhak mengejar mimpinya.

Namun Indah menolak ikut balapan dan memilih menemani sang ayah di rumah sakit. Meski begitu, Indra dan Aldo tak mau menyerah karena tahu ambisi besar Indah terhadap dunia balap.

