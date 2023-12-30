Montir Cantik Episode 8: Ricky Lucky Dikejar Polisi

JAKARTA - Vision+ Originals mempersembahkan serial original terbaru bernama Montir Cantik yang kini menghadirkan episode terbaru setiap minggunya. Kolaborasi antara Vision+ dan MVP Pictures menghasilkan series ini yang dapat disaksikan melalui link ini.

Montir Cantik adalah serial dengan genre drama, aksi, dan keluarga yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri oleh Ken Manwani. Serial ini menjadi teman tepat untuk menemani momen akhir tahun bersama keluarga.

Serial original Montir Cantik menampilkan Annette Edoarda sebagai Indah, Pangeran Lantang sebagai Gerry, Rafael Adwel sebagai Angga, Ricky Lucky sebagai Marko, Richard Cund sebagai Dika, Hana Hanoon sebagai Alexa, Alif sebagai Aldo, Gaby Hartanto sebagai Vera, Nugie Nugraha sebagai Ramlan, Fadlan Muhammad sebagai Wijaya, Vikri Rasta sebagai Indra, Tegar Satria sebagai Sakti, dan Davina Veronika sebagai Sonya.

Secara umum, Montir Cantik mengisahkan tentang Indah, seorang gadis cantik yang tertarik pada dunia otomotif. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Ramlan, Indah memiliki obsesi menjadi pembalap. Dia bekerja di bengkel milik ayah Geri dan menjalin kedekatan dengan Geri. Namun, hadirnya Angga yang cemburu terhadap kedekatan mereka menciptakan kisah cinta segitiga.

Episode 8 Montir Cantik menjadi semakin dramatis saat Ramlan dengan tegas melarang Indah untuk terlibat dalam masalah Sakti. Geri dan Angga merasa bersalah, dan Indah berjanji akan tetap membantu mereka secara diam-diam.

Dalam episode tersebut, Dika melakukan penyelidikan terhadap anak buah Sakti. Dia menemukan keterlibatan langsung Marko sebagai kaki tangan Sakti. Meskipun Marko bersaksi seolah tidak terlibat, dia memberikan alamat palsu untuk transaksi ilegal tersebut.

Indah, Geri, dan Indra mengikuti Marko, menangkapnya, dan membawanya ke tempat persembunyian Sakti. Sakti yang merasa terancam karena Marko ditangkap, akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut.

Apakah Indah, Geri, dan Angga berhasil membongkar kejahatan Sakti? Seberapa besar bisnis ilegal Sakti sehingga menimbulkan kejaran polisi?

Nikmati aksi balapan dan drama percintaan antara Indah, Gerry, dan Angga dalam episode 8 Montir Cantik eksklusif hanya di Vision+!

BACA JUGA: