HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Park Min Young Buka Suara Soal Kasus Penipuan Mantan Pacar: Aku Menyesalinya Tiap Hari

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |00:15 WIB
Park Min Young Buka Suara Soal Kasus Penipuan Mantan Pacar: Aku Menyesalinya Tiap Hari
Park Min Young akhirnya buka suara terkait kasus penipuan mantan pacar. (Foto: tvN)




SEOUL - Park Min Young akhirnya menanggapi kontroversi hubungannya dengan sang mantan kekasih, Kang Jong Hyun. Awal 2023, pria itu diciduk lantaran terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana. 

Gara-gara kasus itu pula, Park Min Young sempat diperiksa oleh Kejaksaan Distrik Seoul Selatan, pada 13 Februari 2023. Dia mengaku, permasalahan itu berpengaruh besar dalam hidupnya.

“Sejujurnya, 2023 adalah tahun di mana aku tidak baik-baik saja, fisik maupun mental. Aku sempat khawatir, mampukah melewati semua ini dengan baik?” ujarnya di konferensi pers drama Marry My Husband, dikutip dari Herald Pop, Senin (1/1/2024). 

Park Min Young mengungkapkan, kasus sang mantan sempat membuatnya harus menjalani terapi mental. “Aku menyesalinya setiap hari. Bahkan hasil tes gelombang otakku sempat menunjukkan tanda bahaya karena rasa bersalah,” katanya. 

Di tengah masalah itu, aktris 37 tahun tersebut akhirnya menyadari bahwa momen paling membahagiakan dalam hidupnya adalah saat berada di lokasi syuting dan mulai berakting.

Lama bungkam, Park Min Young akhirnya tanggapi kasus penipuan mantan pacar. (Foto: tvN)

“Sekarang, aku telah menerima semuanya dan ingin mengungkapkan permintaan maafku atas permasalahan tersebut. Aku ingin meminta maaf secara tulus kepada semua orang setelah aku merasa lebih sehat,” tuturnya. 

Dalam kesempatan itu, Park Min Young juga meminta maaf kepada penggemar dan orang-orang yang telah mencintai dan peduli padanya. Dia juga berharap, tidak akan ada lagi skandal seperti itu lagi di masa depan.

