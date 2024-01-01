Menyesal Selingkuhi Ira Nandha, Elmer Syaherman: Ya Allah, Tolong Bantu Hamba

JAKARTA - Elmer Syaherman mengungkapkan penyesalannya setelah perselingkuhannya dengan seorang pramugari salah satu maskapai dibongkar sang istri, content creator Ira Nandha lewat Instagram.

“Kalaupun masih ada harapan dan dikasih kesempatan, jujur saya sangat menyesali perbuatan yang telah menghancurkan keluarga kecilku ini,” kata sang pilot lewat akun Instagram @elmersyahermn yang diduga miliknya, pada 31 Desember 2023.

Elmer dalam unggahannya menambahkan, “Ya Allah tolong bantu hambamu ini agar bisa pulihkan keluarga kecilku cerah dan bahagia seperti dulu. Ibuk dan Abang Kavi, Bapak sayang banget sama kalian.”

Unggahan sang suami kemudian ditanggapi Ira Nandha dengan mengunggah ulang postingan akun @mamoifamily di Insta Story, pada 31 Desember 2023. Dalam unggahan tersebut, akun itu membagikan ulang postingan Elmer Syaherman.

Akun tersebut menyelipkan surat An-Nur ayat 2 berbunyi: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada kedunya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

BACA JUGA: Deddy Corbuzier Ungkap Harapan Jika Sabrina Chairunnisa Dikaruniai Anak

Bersama unggahan itu, akun tersebut menuliskan, “Kuat-kuat sama godaan syaiton ya Mbak @iranndha. Jangan mau balikan.”

Ira Nandha membongkar perselingkuhan Elmer Syaherman lewat Instagram, pada 29 Desember 2023. Dia mengunggah deretan chat mesra dan mesum sang suami dengan seorang pramugari.