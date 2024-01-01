Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menyesal Selingkuhi Ira Nandha, Elmer Syaherman: Ya Allah, Tolong Bantu Hamba

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |08:38 WIB
Menyesal Selingkuhi Ira Nandha, Elmer Syaherman: Ya Allah, Tolong Bantu Hamba
Elmer Syaherman menyesal selingkuhi Ira Nandha. (Foto: Instagram/@iranndha)
A
A
A

JAKARTA - Elmer Syaherman mengungkapkan penyesalannya setelah perselingkuhannya dengan seorang pramugari salah satu maskapai dibongkar sang istri, content creator Ira Nandha lewat Instagram. 

“Kalaupun masih ada harapan dan dikasih kesempatan, jujur saya sangat menyesali perbuatan yang telah menghancurkan keluarga kecilku ini,” kata sang pilot lewat akun Instagram @elmersyahermn yang diduga miliknya, pada 31 Desember 2023.

Elmer dalam unggahannya menambahkan, “Ya Allah tolong bantu hambamu ini agar bisa pulihkan keluarga kecilku cerah dan bahagia seperti dulu. Ibuk dan Abang Kavi, Bapak sayang banget sama kalian.” 

Unggahan sang suami kemudian ditanggapi Ira Nandha dengan mengunggah ulang postingan akun @mamoifamily di Insta Story, pada 31 Desember 2023. Dalam unggahan tersebut, akun itu membagikan ulang postingan Elmer Syaherman. 

Akun tersebut menyelipkan surat An-Nur ayat 2 berbunyi: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada kedunya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Elmer Syaherman menyesal selingkuhi Ira Nandha. (Foto: Instagram/@iranndha)

Bersama unggahan itu, akun tersebut menuliskan, “Kuat-kuat sama godaan syaiton ya Mbak @iranndha. Jangan mau balikan.”

Ira Nandha membongkar perselingkuhan Elmer Syaherman lewat Instagram, pada 29 Desember 2023. Dia mengunggah deretan chat mesra dan mesum sang suami dengan seorang pramugari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058834/ira_nandha-lxEp_large.jpg
Ira Nandha Umumkan Kabar Kehamilan Usai Maafkan Perselingkuhan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047883/ira_nandha-Rmwr_large.jpg
Sempat Selingkuhi Ira Nanda, Elmer Syaherman: Aku Bisa Yura, Keluargaku Kembali 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/33/3043048/ira_nandha-OHw9_large.jpg
Elmer Syaherman Tulis Kalimat Gombal untuk Ira Nandha, Netizen : Semoga Beneran Berubah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2949976/tarif-endorse-ira-nandha-bocor-usai-viralkan-perselingkuhan-suami-k1FuovicYz.jpg
Tarif Endorse Ira Nandha Bocor usai Viralkan Perselingkuhan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/33/2949732/selingkuh-akun-asli-elmer-syaherman-dibanned-instagram-0qyKw6YIoL.jpg
Selingkuh, Akun Asli Elmer Syaherman Dibanned Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947481/video-lawas-ira-nandha-viral-bella-damaika-diduga-merupakan-kekasih-elmer-syaherman-8LQEak0HVp.jpg
Video Lawas Ira Nandha Viral, Bella Damaika Diduga Mantan Kekasih Elmer Syaherman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement