Zaskia Adya Mecca Ungkap Resolusi Mulia di 2024: Stop Genosida di Gaza

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca membuat resolusi untuk tahun 2024. Melalui reels di Instagramnya, istri dari Hanung Bramantyo ini tampak mengikuti tren video dengan pose bertumpuk.

Dalam video tersebut terlihat Zaskia bersama keluarganya yang satu per satu masuk untuk pose bertumpuk. Bahkan seluruh anggota keluarganya kompak menggunakan baju bernuansa abu-abu demi membuat konten ini.

Mengikuti unggahannya, Zaskia pun menyelipkan resolusinya dalam menyambut tahun 2024. Sebuah resolusi yang mulia, Ia berharap konflik genosida yang menimpa Palestina dapat segera selesai dan muncul keadilan.

“Rasanya ga punya resolusi lain sebesar stop genocide! Palestina harus merdeka! Keadilan tercipta!” tulis Zaskia dalam keterangan video, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (31/12/2023).

Resolusi Zaskia Adya Mecca di 2024 (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Zaskia pun merasa bahagia masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan sehat bersama keluarga. Ia pun turut mengucap syukur atas segala nikmat yang dirasakannya dalam momen pergantian tahun ini.

Baginya, ini adalah nikmat syukur yang sungguh luar biasa. Hal ini berbanding terbalik dengan penduduk Gaza yang tengah berjuang setiap harinya dan disertai rasa cemas.

“Kita bisa bahagia berkumpul dalam keadaan sehat udah sebuah nikmat yang mahal banget di tengah-tengah saudara di gaza cemas setiap saat setelah 82 hari di dzalimi,” tulisnya lagi.