Zaskia Adya Mecca Sentil Masyarakat yang Asik Liburan di Tengah Pembantaian Palestina

Zaskia Adya sentil masyarakat yang asik liburan di tengah pembantaian Palestina (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca menjadi salah satu artis yang hingga kini masih vokal dalam menyuarakan dukungannya untuk warga Palestina. Melalui Instagram story nya, istri sutradara Hanung Bramantyo itu kerap membagikan kezaliman zionis terhadap warga Palestina.

Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu tampaknya sudah banyak yang kendor bersuara di media sosial. Termasuk dengan followers-nya di Instagram yang sudah menutup mata.

"Saat ini jelas terlihat, mana orang yang kita follow care dengan penjajahan yang terjadi, mana yang menutup mata.. Siapa yang berempati dan ada yang hidup seperti biasa aja," tulis Zaskia Adya Mecca dikutip dari Instagram Story miliknya.

"Padahal kita sedang berdampingan dengan pembantaian besar," sambungnya.

