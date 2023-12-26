Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Bagikan Kondisi Hanung Bramantyo Usai Ketiban Moge

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |19:06 WIB
Hanung Bramantyo tertimpa moge (Foto: IG Hanung)
JAKARTA - Sutradara Hanung Bramantyo belum lama ini mengalami insiden tak mengenakkan, di mana kakinya patah akibat ketiban moge. Sang istri, Zaskia Adya Mecca pun membagikan kondisi terbaru sang suami.

Zaskia mengatakan kondisi sang suami kini semakin membaik. Menurutnya dengan kejadian ini mengajarkan sang suami untuk lebih sabar.

“Kakinya sih udah membaik. Ya alhamdulillah dia jadi belajar lebih sabar, kan biasanya grasak-grusuk,” kata Zaskia Adya Mecca saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/12/2023).

“Kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan enggak boleh napak dua bulan, jadi pergerakan dia lebih pelan dan itu melatih kesabaran dia. Menurut aku, itu bagus buat dia,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, ibu lima anak ini menceritakan kronologi kejadian yang dialami suaminya. Namun dia mengaku kala itu dirinya tak berada di lokasi.

“Habis manasin motor. Dia lupa kali standarin motornya, jadi pas standar masih keangkat, motornya dia lepas gitu aja. Nggak tahu juga sih tapi, aku juga lagi nggak di sana pas kejadian,” jelasnya.

