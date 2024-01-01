5 Lagu Populer The Beatles Ciptaan Paul McCartney

JAKARTA - Deretan lagu populer The Beatles ciptaan Paul McCartney. Gitaris 81 tahun itu diketahui menciptakan 90 lagu untuk band bergenre skiffle dan rock ‘n roll asal Inggris tersebut.

Sementara itu, John Lennon masih tercatat sebagai personel The Beatles dengan jumlah karya terbanyak mencapai 95 lagu. George Harrison menciptakan 25 lagu dan Ringo Starr sekitar lima lagu.

Lalu dari 90 lagu yang diciptakan Paul McCartney untuk The Beatles, lagu apa saja yang populer? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.I Want to Hold Your Hand

Lagu I Want to Hold Your Hand merupakan karya ciptaan Paul McCartney dan John Lennon yang dirilis pada 29 November 1963. Lagu tersebut merupakan satu dari total 12 lagu dalam album ‘Meet The Beatles!’ yang dirilis The Beatles, pada 20 Januari 1964.

Ketika pertama kali dirilis, lagu I Want to Hold Your Hand menguasai chart musik di berbagai negara, seperti Australia, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, dan Swedia. Lagu itu juga bertengger di posisi puncak Billboard Hot 100.

2.Let It Be

Lagu populer The Beatles ciptaan Paul McCartney selanjutnya adalah Let It Be. Lagu yang bercerita tentang duka Paul kehilangan ibu tersebut dituliskan dan dinyanyikan sendiri oleh Paul, pada 6 Maret 1970.

Saat pertama kali dirilis, lagu Let It Be langsung masuk Billboard Hot 100. Lagu itu tercatat sebagai single pamungkas The Beatles sebelum akhirnya Paul McCartney sang gitaris memutuskan meninggalkan The Beatles.

3.Hey Jude

Lagu Hey Jude diciptakan Paul McCartney dan dirilis sebagai non-album single The Beatles di bawah label rekaman Apple Records, pada Agustus 1968. Berdurasi 7 menit, lagu ini tercatat sebagai lagu terpanjang paling populer di Britania Raya.

Lagu berjudul asli Hey Jules tersebut sebenarnya diciptakan Paul McCartney untuk menghibur Julian Lennon yang harus menghadapi perceraian orangtuanya, John Lennon dan istri pertamanya, Cynthia.