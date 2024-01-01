Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Lagu Populer The Beatles Ciptaan Paul McCartney

Nafisa Tahira , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |06:07 WIB
5 Lagu Populer The Beatles Ciptaan Paul McCartney
Lagu populer The Beatles ciptaan Paul McCartney. (Foto: Instagram/@paulmccartney)
A
A
A

 

JAKARTA - Deretan lagu populer The Beatles ciptaan Paul McCartney. Gitaris 81 tahun itu diketahui menciptakan 90 lagu untuk band bergenre skiffle dan rock ‘n roll asal Inggris tersebut. 

Sementara itu, John Lennon masih tercatat sebagai personel The Beatles dengan jumlah karya terbanyak mencapai 95 lagu. George Harrison menciptakan 25 lagu dan Ringo Starr sekitar lima lagu. 

Lalu dari 90 lagu yang diciptakan Paul McCartney untuk The Beatles, lagu apa saja yang populer? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.I Want to Hold Your Hand

Lagu I Want to Hold Your Hand merupakan karya ciptaan Paul McCartney dan John Lennon yang dirilis pada 29 November 1963. Lagu tersebut merupakan satu dari total 12 lagu dalam album ‘Meet The Beatles!’ yang dirilis The Beatles, pada 20 Januari 1964. 

Lagu populer The Beatles ciptaan Paul McCartney. (Foto: Capitol Records)

Ketika pertama kali dirilis, lagu I Want to Hold Your Hand menguasai chart musik di berbagai negara, seperti Australia, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, dan Swedia. Lagu itu juga bertengger di posisi puncak Billboard Hot 100. 

2.Let It Be

Lagu populer The Beatles ciptaan Paul McCartney selanjutnya adalah Let It Be. Lagu yang bercerita tentang duka Paul kehilangan ibu tersebut dituliskan dan dinyanyikan sendiri oleh Paul, pada 6 Maret 1970. 

Lagu populer The Beatles ciptaan Paul McCartney. (Foto: The Beatles)

Saat pertama kali dirilis, lagu Let It Be langsung masuk Billboard Hot 100. Lagu itu tercatat sebagai single pamungkas The Beatles sebelum akhirnya Paul McCartney sang gitaris memutuskan meninggalkan The Beatles.

3.Hey Jude

Lagu Hey Jude diciptakan Paul McCartney dan dirilis sebagai non-album single The Beatles di bawah label rekaman Apple Records, pada Agustus 1968. Berdurasi 7 menit, lagu ini tercatat sebagai lagu terpanjang paling populer di Britania Raya. 

Lagu populer The Beatles ciptaan Paul McCartney. (Foto: Amazon)

Lagu berjudul asli Hey Jules tersebut sebenarnya diciptakan Paul McCartney untuk menghibur Julian Lennon yang harus menghadapi perceraian orangtuanya, John Lennon dan istri pertamanya, Cynthia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/205/2913844/lagu-terakhir-the-beatles-now-and-then-resmi-dirilis-rYyDlS8igQ.jpg
Lagu Terakhir The Beatles, Now And Then Resmi Dirilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/03/205/2807830/10-band-terkaya-di-dunia-the-beatles-capai-usd2-2-m-8iy4qmDesE.jpg
10 Band Terkaya di Dunia, The Beatles Capai USD2,2 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/15/206/2199803/sinopsis-eight-day-a-week-dokumenter-the-beatles-di-puncak-karier-1EK4XlBnfr.jpg
Sinopsis Eight Day A Week, Dokumenter The Beatles di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/05/33/1931866/gitar-legendaris-the-beatles-dilelang-diyakini-bisa-tembus-lebih-dari-rp7-5-miliar-hOasMHfHpB.jpg
Gitar Legendaris The Beatles Dilelang, Diyakini Bisa Tembus Lebih dari Rp7,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/01/206/1930088/the-beatles-pernah-ingin-buat-film-lord-of-the-rings-XSio7QP64n.jpg
The Beatles Pernah Ingin Buat Film Lord of the Rings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/13/33/1387151/paul-mccartney-dan-yoko-ono-hadiri-penghormatan-terakhir-produser-the-beatles-tte0HnFkHM.jpg
Paul McCartney dan Yoko Ono Hadiri Penghormatan Terakhir Produser The Beatles
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement