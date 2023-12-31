Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany dan Stinky Dilarang Bawakan Lagu Mungkinkah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:05 WIB
Andre Taulany dan Stinky Dilarang Bawakan Lagu <i>Mungkinkah</i>
Andre Taulany dan Stinky dilarang bawakan lagu 'Mungkinkah' (Foto: Instagram/andretaulany)
JAKARTA - Andre Taulany bersama mantan bandnya, Stinky dilarang membawakan lagu hits Mungkinkah. Larangan tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh sang pencipta lagu, Ndank Surahman Hartono.

Ndank yang juga merupakan mantan gitaris Stinky menegaskan, bahwa terhitung sejak 30 Desember 2023, Andre Taulany dan Stinky tidak boleh membawakan lagu Mungkinkah dalam event apapun. Somasi terbuka itu diungkapkan Ndank lewat video yang beredar di media sosial, salah satunya akun Instagram @sedangrame.

"Hari ini tanggal 30 Desember 2023 saya membuat video pelarangan terbuka atau somasi untuk diketahui banyak pihak bahwa mulai hari ini saya melarang keras Stinky dan Andre Taulany membawakan lagu karya saya seperti Mungkinkah, Jangan Tutup Dirimu dan lain-lain", kata Ndank dikutip Minggu (31/12/2023).

Ndank menjelaskan bahwa larangan tersebut dibuat hingga waktu yang tidak bisa ditentukan.

Andre Taulany

Andre Taulany dan Stinky dilarang bawakan lagu 'Mungkinkah' (Foto: Instagram/andretaulany)

