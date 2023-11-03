Lagu Terakhir The Beatles, Now And Then Resmi Dirilis

LONDON - The Beatles masih berkarya hingga saat ini. Now And Then adalah lagu Beatles terakhir – ditulis dan dinyanyikan oleh John Lennon, dikembangkan dan dikerjakan oleh Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr, dan kini akhirnya diselesaikan oleh Paul dan Ringo lebih dari empat dekade kemudian.

Now And Then dirilis di seluruh dunia pada hari Kamis 2 November oleh Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Single double A-side ini memasangkan lagu terakhir Beatles dengan lagu pertama yang menjadi single debut band ini di Inggris pada tahun 1962, Love Me Do, yang merupakan pasangan full-circle yang sangat cocok untuk Now And Then. Kedua lagu tersebut di-mix dalam stereo dan Dolby Atmos, dan rilisannya menampilkan cover art asli oleh artis terkenal Ed Ruscha. Video musik baru untuk Now And Then juga dirilis pada hari Jumat, 3 November 2023 secara global di seluruh dunia.

Kisah mengenai lagu Now And Then dimulai pada akhir tahun 1970-an, ketika John merekam demo dengan vokal dan piano di rumahnya di Gedung Dakota, New York. Pada tahun 1994, istrinya, Yoko Ono Lennon, memberikan rekaman tersebut kepada Paul, George dan Ringo, bersama dengan demo John untuk Free As A Bird dan Real Love, yang keduanya diselesaikan sebagai lagu baru Beatles dan masing-masing dirilis sebagai single pada tahun 1995 dan 1996, sebagai bagian dari proyek The Beatles Anthology.

Pada saat yang sama, Paul, George dan Ringo juga merekam bagian-bagian baru dan menyelesaikan campuran kasar untuk Now And Then dengan produser Jeff Lynne. Pada saat itu, keterbatasan teknologi membuat vokal dan piano John tidak dapat dipisahkan untuk mencapai campuran yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan lagu tersebut. Now And Then ditunda, dengan harapan suatu hari nanti akan ditinjau kembali.

Lompat ke tahun 2021, sekaligus juga berbarengan dengan perilisan serial dokumenter The Beatles: Get Back, yang disutradarai oleh Peter Jackson, yang memukau pemirsa dengan restorasi film dan audionya yang memenangkan penghargaan. Dengan menggunakan teknologi audio MAL dari WingNut Films, tim Jackson telah melakukan de-mix soundtrack mono film tersebut, berhasil mengisolasi instrumen dan vokal, serta semua suara individu dalam percakapan The Beatles.

Pencapaian ini membuka jalan bagi campuran baru Revolver pada tahun 2022, yang bersumber langsung dari master tape empat lagu. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apa yang sekarang dapat dilakukan dengan demo Now And Then? Peter Jackson dan tim audionya, yang dipimpin oleh Emile de la Rey, menerapkan teknik yang sama pada rekaman rumahan asli John, menjaga kejelasan dan integritas penampilan vokal aslinya dengan memisahkannya dari piano.

Pada tahun 2022, Paul dan Ringo mulai menyelesaikan lagu tersebut. Selain vokal John, pada lagu Now And Then mereka menyertakan gitar listrik dan akustik yang direkam pada tahun 1995 oleh George, memasukkan bagian drum baru dari Ringo, dan bass, gitar, dan piano dari Paul, yang cocok dengan permainan asli John. Paul menambahkan solo gitar slide yang terinspirasi oleh George; dia dan Ringo juga menyumbangkan vokal latar pada bagian refrain.