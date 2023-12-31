Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deddy Corbuzier Ungkap Harapan Jika Sabrina Chairunnisa Dikaruniai Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |07:05 WIB
Deddy Corbuzier Ungkap Harapan Jika Sabrina Chairunnisa Dikaruniai Anak
Deddy Corbuzier ungkap harapan jika Sabrina Chairunnisa dikaruniai anak (Foto: Instagram/mastercorbuzier)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa sudah 1,5 tahun menikah. Kini, pasangan tersebut pun sudah memiliki rencana untuk menjalani program kehamilan, tepatnya pada Januari 2024.

Keduanya pun mengaku sudah siap jika memiliki momongan baru.

Dikutip dari akun YouTubenya, bapak satu anak ini kemudian menyampaikan harapannya kepada sang istri jika kelak mereka diberi kepercayaan untuk memiliki anak. Ia hanya berharap agar Sabrina bisa menjadi ibu yang baik dan sabar saat kelak mengurus buah hatinya.

"Kalau punya anak jadi ibu yang baik, jadi ibu yang penyabar, pokoknya dia bisa membahagiakan keluarganya, orangtuanya," ujar Deddy Corbuzier dikutip dari Kanal YouTube-nya, Sabtu, 30 Desember 2023.

Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa

Deddy Corbuzier ungkap harapan jika Sabrina Chairunnisa dikaruniai anak (Foto: Instagram/mastercorbuzier)

Sementara itu, terkait rencana menjalani program kehamilan, hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sabrina. Wanita 31 tahun ini sebelumnya mengaku sempat menunda momongan karena harus fokus bekerja.

"Nanti bulan Januari nih (program anak) soalnya biar pas, karena sekarang kerjaan masih numpuk kan. Kan nggak boleh stres, katanya nggak boleh stres tahu," bebernya.

(van)

