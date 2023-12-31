Resolusi 2024 Jeje Govinda: Bisa Punya Satu Anak Lagi

Resolusi 2024 Jeje Govinda ingin tambah anak (Foto: Instagram/ritchieismail)

JAKARTA - Jeje Govinda membeberkan salah satu resolusinya di tahun 2024. Suami dari Syahnaz Sadiqah ini mengaku memiliki harapan agar ia bisa kembali dikaruniai anak.

"Semoga kita berdua (bersama Syahnaz Sadiqah) bisa bahagia dan bisa punya satu anak lagi," ungkap Jeje Govinda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Selain itu, pria bernama asli Ritchie Ismail tersebut berdoa semoga pernikahannya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan.

"Doa saya sih tahun depan bisa bahagia, tidak ada permasalahan apapun, bahagia sepenuhnya," kata Jeje Govinda.

