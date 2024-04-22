Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahnaz Rayakan 6 Tahun Pernikahan, Netizen: Semoga Tidak Ada Perselingkuhan Lagi

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |21:45 WIB
Syahnaz Rayakan 6 Tahun Pernikahan, Netizen: Semoga Tidak Ada Perselingkuhan Lagi
Syahnaz rayakan anniversary pernikahan dengan Jeje Govinda (Foto: Instagram/@syahnazs)
A
A
A

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah dan Ritchie Ismail merayakan anniversary pernikahan mereka pada Minggu, 21 April 2024. Tepat di Hari Kartini, pasangan yang menikah di 2018 ini merayakan hari jadi mereka yang keenam.

Meski sempat diterpa isu perselingkuhan, Syahnaz dan Jeje tetap berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Bahkan rumah tangga mereka justru terlihat semakin harmonis di berbagai kesempatan.

Syahnaz pun memperingati Anniversary pernikahannya dengan membagikan video mesra bersama sang suami. Mereka tampak saling mendaratkan ciuman di pipi dalam kolase video itu.

Melalui keterangan unggahannya, Syahnaz mengungkap harapan agar pernikahannya terus langgeng hingga maut memisahkan.

Syahnaz dan Jeje Govinda

Syahnaz rayakan anniversary pernikahan dengan Jeje Govinda (Foto: Instagram/@syahnazs)

"Selamat enam tahun pernikahan emcipika forever & always," ujar Syahnaz dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @syahnazs, Senin (21/4/2024).

Unggahan tersebut pun dipenuhi komentar dari netizen yang mendoakan agar rumah tangga pasangan ini tidak lagi diterpa masalah perselingkuhan sehingga selalu langgeng selamanya.

"Semoga langgeng tidak ada perselingkuhan lagi,". tulis @dw***.

"Mendoakan yang baik-baik semoga langgeng dan diberkahi rumah tangganya," tulis @que***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138316/syahnaz_sadiqah_dan_jeje_govinda-sbWj_large.jpg
Syahnaz Sadiqah Ungkap Perubahan setelah Jadi Istri Pejabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/33/3115943/syahnaz_sadiqah-tWpa_large.jpg
Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019330/syahnaz-diingatkan-jeje-govinda-untuk-jaga-tutur-kata-dan-perbanyak-istighfar-di-tanah-suci-8HgB3BVpxj.jpg
Syahnaz Diingatkan Jeje Govinda untuk Jaga Tutur Kata dan Perbanyak Istighfar di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017853/syahnaz-rutin-beri-pengertian-ke-anak-jelang-pergi-haji-LAreYieNsv.jpg
Syahnaz Rutin Beri Pengertian ke Anak Jelang Pergi Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/33/3017382/syahnaz-pergi-naik-haji-jeje-govinda-tak-ikut-karena-harus-jaga-anak-dAzDjaNz0U.jpg
Syahnaz Pergi Naik Haji, Jeje Govinda Tak Ikut karena Harus Jaga Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988468/syahnaz-ungkap-awal-mula-alami-dbd-hingga-dilarikan-ke-rumah-sakit-l6IojnwCL0.jpg
Syahnaz Ungkap Awal Mula Alami DBD hingga Dilarikan ke Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement