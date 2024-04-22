Syahnaz Rayakan 6 Tahun Pernikahan, Netizen: Semoga Tidak Ada Perselingkuhan Lagi

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah dan Ritchie Ismail merayakan anniversary pernikahan mereka pada Minggu, 21 April 2024. Tepat di Hari Kartini, pasangan yang menikah di 2018 ini merayakan hari jadi mereka yang keenam.

Meski sempat diterpa isu perselingkuhan, Syahnaz dan Jeje tetap berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Bahkan rumah tangga mereka justru terlihat semakin harmonis di berbagai kesempatan.

Syahnaz pun memperingati Anniversary pernikahannya dengan membagikan video mesra bersama sang suami. Mereka tampak saling mendaratkan ciuman di pipi dalam kolase video itu.

Melalui keterangan unggahannya, Syahnaz mengungkap harapan agar pernikahannya terus langgeng hingga maut memisahkan.

Syahnaz rayakan anniversary pernikahan dengan Jeje Govinda (Foto: Instagram/@syahnazs)

"Selamat enam tahun pernikahan emcipika forever & always," ujar Syahnaz dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @syahnazs, Senin (21/4/2024).

Unggahan tersebut pun dipenuhi komentar dari netizen yang mendoakan agar rumah tangga pasangan ini tidak lagi diterpa masalah perselingkuhan sehingga selalu langgeng selamanya.

"Semoga langgeng tidak ada perselingkuhan lagi,". tulis @dw***.

"Mendoakan yang baik-baik semoga langgeng dan diberkahi rumah tangganya," tulis @que***.