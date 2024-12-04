Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Sumber Kekayaan Jeje Govinda, Musisi Tampan yang Terpilih Jadi Bupati Bandung Barat

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |20:27 WIB
7 Sumber Kekayaan Jeje Govinda, Musisi Tampan yang Terpilih Jadi Bupati Bandung Barat
7 Sumber Kekayaan Jeje Govinda, Musisi Tampan yang Terpilih Jadi Bupati Bandung Barat. (Foto: Instagram/@ritchieismail)
JAKARTA - Sumber kekayaan Jeje Govinda, artis tampan yang memenangkan Pilbup Bandung Barat 2024. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), adik ipar Raffi Ahmad itu tercatat memiliki kekayaan Rp11,1 miliar. 

Kekayaan tersebut sebagian besar berasal dari aset berupa tanah dan bangunan di kawasan Jakarta Selatan senilai Rp9,5 miliar. Bapak dua anak itu juga memiliki mobil mewah dan motor senilai Rp1,36 miliar dan uang tunai mencapai Rp300 juta.

7 Sumber Kekayaan Jeje Govinda

1.Musik Bareng Govinda

Jeje Govinda debut di industri musik Tanah Air bersama Govinda, pada 2009. Selama 15 tahun, band itu merilis tiga album studio: ‘Domino’ (2009), ‘Rahasia Besar’ (2011), dan ‘Govinda Live Studio Session London’ (2023).

Khusus album terakhir, proyek itu digarap Jeje bersama Govinda di Abbey Road Studios, London. Bahkan penggarapan video klip Hal Hebat yang mereka rilis pada 12 Februari 2020 juga digarap di London.

2.A&R di My Musics Records

Selain karier musiknya bersama Govinda, Jeje Govinda juga bekerja sebagai Artists & Repertoire (A&R) di My Musics Records. Sebagai A&R, Jeje bertugas mencari bakat baru dan mengelola perkembangan artis serta penulis lagu. 

Pekerjaan ini membantunya mendapatkan penghasilan tambahan dari industri rekaman. Berkat posisi strategisnya ini, Jeje juga menjadi lebih terhubung dengan banyak musisi dan pelaku industri musik di Indonesia.

3.Karya di Casino Music

Jeje tidak hanya berkarier di bidang rekaman dan musik band. Ia juga menjabat sebagai musisi, arranger, dan produser di Casino Music, sebuah perusahaan musik tempatnya berkarya sejak tahun 2018. Di perusahaan musik itu, dia menangani berbagai proyek musik. 

4.Digital Creator PT Infinity Entertainment

Jeje Govinda juga mendalami dunia digital. Sejak tahun 2015, ia bekerja di PT Infinity Entertainment sebagai digital coordinator, di mana dia bertugas mengelola konten digital.

5.Akting

Tak hanya berbakat di dunia musik, Jeje Govinda juga menjajal dunia akting. Ia pernah bermain dalam beberapa judul FTV, serta berperan sebagai Papa Anneth dalam web series Mimpiku Jadi Nyata yang tayang pada 2019. 

 

Halaman:
1 2
