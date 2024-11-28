Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jeje Govinda Unggul di Pilbup Bandung Barat, Raffi Ahmad: Alhamdulillah

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |20:30 WIB
Jeje Govinda Unggul di Pilbup Bandung Barat, Raffi Ahmad: <i>Alhamdulillah</i>
Raffi Ahmad Bersyukur Jeje Govinda dan Asep Ismail Unggul di Pilbup Bandung Barat. (Foto: Instagram/@ritchieismail)
JAKARTA - Jeje Govinda dan Asep Ismail terpantau unggul di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Barat versi Quick Count. 

Sejauh ini, musisi bernama asli Ritchie Ismail itu sudah mendulang 37,84 persen suara. Sementara Hengky Kurniawan dan Ade Sudrajat mendapatkan 23,96 persen suara. 

Sementara Didik Agus dan Gilang Dirga sejauh ini hanya mampu mendulang 17,66 persen suara. Raffi Ahmad mengungkapkan rasa bangga dan kebahagiaannya atas keunggulan Jeje.

Jeje Govinda dan Asep Ismail
Raffi Ahmad Bersyukur Jeje Govinda dan Asep Ismail Unggul di Pilbup Bandung Barat. (Foto: Instagram/@ritchieismail)

Lewat Instagram, suami Nagita Slavina itu membagikan momen haru saat bersujud bersama Jeje Govinda dan Asep Ismail. Raffi menilai, sang adik ipar sukses membalikkan keadaan meski sempat dipandang sebelah mata.

Sang presenter menilai, kondisi itu merupakan buah dari kerja keras, konsistensi, dan sikap pantang menyerah Jeje dan Asep sebagai satu tim.

"Alhamdulillah, Allahuakabar. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah berjuang bersama dan mendukung kami tanpa lelah. Haturnuhun Bandung Barat," ujar Raffi Ahmad dalam penutup unggahannya.*

(SIS)

