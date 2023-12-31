Pinkan Mambo Ngebet Punya Anak Dari Arya Khan, Akui Sehari 4 Kali Berhubungan

Pinkan Mambo ngebet punya anak dari Arya Khan (Foto: Instagram/pinkan_mambo)

JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo saat ini tengah berbahagia lantaran baru saja menikah dengan seorang pria bernama Arya Khan. Sebagai pasangan suami istri baru, Pinkan tentunya masih menikmati masa-masa indah bersama Arya.

Tak malu, Pinkan Mambo bahkan mengaku jika ia mampu melakukan hubungan intim minimal empat kali dalam sehari, bersama sang suami.

"Sehari empat kali (berhubungan intim), itu kalau lagi capek ya," ungkap Pinkan Mambo di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, belum lama ini.

"Ya namanya juga pengantin baru," sambungnya.

Pinkan Mambo ngebet punya anak dari Arya Khan (Foto: TikTok Arya Khan)



