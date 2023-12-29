Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Michelle Ashley Ungkap Alasan Tak Hadir di Pernikahan Pinkan Mambo

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:05 WIB
Michelle Ashley Ungkap Alasan Tak Hadir di Pernikahan Pinkan Mambo
Alasan Michelle Ashley tak hadir di pernikahan Pinkan Mambo (Foto: Instagram/michelle4sh)
A
A
A

JAKARTA - Anak perempuan Pinkan Mambo dari suami keduanya, Sandy Sanjaya, tidak hadir dalam acara pernikahannya yang digelar pada 24 Desember kemarin. Bahkan Michelle Ashley sendiri mengaku tidak diundang oleh sang ibu secara langsung untuk hadir dalam acara tersebut.

Dikutip dari salah satu video di akun YouTube, Michelle mengatakan bahwa ia sengaja tak hadir di pernikahan ibundanya dengan Arya. Pasalnya, ia mengetahui kabar pernikahan tersebut dari sang kakak, bukan langsung dari mulut sang ibu.

“Sama mamaku, aku nggak diundang, tapi diundang sama kakakku. Nah, aku juga diberi tahu mereka mau menikah atau mereka mau ada acara ini ini, itu diberi tahunya sama kakakku. Kalau lewat mamiku langsung enggak sih," papar Michelle Ashley.

"Itu juga alasan kenapa aku nggak dateng, ya karena nggak dari mama sendiri. Terus aku juga nggak tahu orangnya gimana kan,” sambungnya.

Michelle Ashley

Alasan Michelle Ashley tak hadir di pernikahan Pinkan Mambo (Foto: Instagram/michelle4sh)

Bukan hanya tak hadir lantaran tidak diundang. Gadis 17 tahun ini mengatakan bahwa ia juga tak merestui pernikahan ibunya dengan TikTokers sekaligus penjual singkong tersebut. 

"Sebenernya sih aku udah ngomong sama kakakku dan sebenarnya aku nggak setuju dan aku udah bilang juga ke kakakku," jelasnya.

Sebagai anak, Michelle menyayangkan sikap ibunya yang terlalu buru-buru memilih pasangan hidup. Apalagi, jarak perkenalan Pinkan dengan Arya hingga menikah, bisa dikatakan terlalu cepat.

Halaman:
1 2
