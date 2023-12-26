Resolusi Irish Bella di 2024

Irish Bella mengungkapkan harapannya di 2024. Namun, harapan ibu dua anak itu disinyalir tak ada hubungannya dengan masalah rumah tangga bersama Ammar Zoni.

Irish Bella tampaknya memilih tegar atas apa yang tengah dialaminya belakangan ini. Mengingat, Ammar Zoni kembali tersandung kasus narkoba bahkan di tengah proses perceraian mereka.

Tentunya hal tersebut menjadi pukulan berat bagi sang aktris di penghujung 2023.

Akan tetapi, hal tersebut tak membuat Irish Bella hilang arah. Dia pun masih aktif bermedia sosial dan menjalani aktivitasnya seperti biasa.

Terbaru, wanita yang akrab disapa Ibel ini mengunggah konten di Instagram terkait harapannya di 2024.

Dia ingin kembali memiliki body goals atau tubuh ideal. "Siapa disini yang New Years Resolutionnya Back to body goals," tulis Irish Bella di keterangan Instagram.

Unggahan Irish Bella sendiri berisi aktivitasnya yang tengah bersiap untuk berolahraga bersama Dhini Aminarti dan Dimas Seto.

Tampak pula keceriaan Irish Bella menjalani rutinitasnya tersebut.