HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tumbangkan Berlliana Lovell, Dinar Candy Bonyok

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:08 WIB
Tumbangkan Berlliana Lovell, Dinar Candy Bonyok
Dinar Candy bonyok saat lawa Berlliana Lovell (Foto: IG Dinar Candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy berhasil menumbangkan Berlliana Lovell dalam ajang olahraga tinju bertajuk Holywings Sport Show (HSS) Series 4. Diketahui acara tersebut digelar pada Minggu 17 Desember 2023 di W Super Club, Bandung, Jawa Barat.

Dalam duel tinju itu, Dinar Candy dan Berlliana Lovell saling jual beli serangan hingga beberapa kali mantan kekasih Ridho Ilahi itu jatuh di lantai.

Tumbangkan Berlliana Lovell, Dinar Candy Bonyok

Dinar Candy berhasil menang secara dramatis. Namun demikian kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Ia mengalami luka-luka di bibirnya saking parahnya, darahnya pun sampai muncrat ke hidungnya.

"Berdarah guys semalam bibir pecah berdarah muncrat ke hidung, ini baru pertandingan sengit!! Jujur berlliana lovel pukulan keras guys!! Emang aku pengen hidung yang berdarah malah bibir," tulis Dinar Candy melalui cuitan di akun instagram miliknya, dikutip pada Senin (18/12/2023).

Kendati begitu, Dinar nampak senyum sumringah saat melakukan swafoto bareng Hotman Paris usai menumbangkan duel melawan Berlliana Lovell.

Halaman:
1 2
