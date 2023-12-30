Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berduka, Sita Base Jam Kenang Momen Harry Sabar Antarkan ke Gerbang Kesuksesan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |09:12 WIB
Berduka, Sita Base Jam Kenang Momen Harry Sabar Antarkan ke Gerbang Kesuksesan
Sita Base Jam berduka atas kepergian Harry Sabar (Foto: IG Sita)
A
A
A

JAKARTA - Industri musik Indonesia kembali kehilangan sosok legenda. Musisi senior, Harry Sabar meninggal dunia pada Jumat, 29 Desember 2023 pukul 09.00 di Jakarta.

Segenap musisi ikut berduka cita atas kepulangan Harry Sabar. Salah satunya Ardhini Sita Citrasari, alias Sita Base Jam.

Sosok Harry Sabar sendiri sangat penting bagi grup band Base Jam, sebab beliau adalah produser pertama dari band yang dibentuk pada 1994.

"Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu musisi legendaris Indonesia, Harry Sabar," ucap Ardhini Sita Citrasari dalam video yang diterima Okezone, Sabtu (30/12/2023).

Sita bersama personil Base Jam lainnya tak akan pernah lupa dengan jasa mendiang Harry Sabar.

Sebab di tangan dinginnya, Harry Sabar berhasil mengantarkan Base Jam ke Gerbang kesuksesan di industri musik Tanah Air.

"Harry Sabar memiliki peran penting bagi kami Base Jam terutama di album pertama kami," ungkap Sita Base Jam.

Dari mulai masuk studio hingga rekaman, Harry Sabar tak pelit ilmu membagikan semua pengalaman kepada para personil Base Jam yang masih muda kala itu.

"Beliau membimbing masuk studio pertama kali, rekaman pertama kali dan pengalaman pengalaman beliau, beliau sampaikan kepada kami agar kami bisa berkarya dengan baik dan rapih," jelas Sita.

"Semua itu beliau lakukan tanpa meninggalkan atu mencampuri atau bahkan tetap menjaga karya asli kami yang memang kami menciptakan sendiri beliau hadir untuk memberikan saran-saran yang terbaik," sambungnya.

Hingga puncaknya, Base Jam melahirkan album perdana mereka, lagu berjudul Bermimpi pun sukses dirilis di pertengahan tahun 1996.

Sejak saat itu, nama Base Jam langsung diperhitungkan sebagai band pendatang baru paling sukses tahun itu.

"Oleh karena itu salah satu karya yang lahir Bermimpi menjadikan karya yang banyak disukai masyarakat Indonesia," kenang Sita sang bassist.

