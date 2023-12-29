Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harry Sabar, Musisi Sekaligus Produser Pertama Base Jam Meninggal Dunia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |23:35 WIB
Harry Sabar, Musisi Sekaligus Produser Pertama Base Jam Meninggal Dunia
Harry Sabar meninggal dunia (Foto: Instagram/md_entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Musisi senior, Harry Sabar, mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Jumat, 29 Desember 2023 pukul 09.00 di Jakarta.

Kabar meninggalnya Harry Sabar diketahui lewat unggahan Stanley Tulung di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, tertulis informasi terkait meninggalnya pencipta lagu Catatan Si Boy yang dibawakan oleh Ikang Fawzi tersebut.

"Berita Duka Cita, telah kembali ke pangkuan Bapa di Sorga Drs. Ir Harry Sabar, L Tobing, MDs (Op Abe) Op Raja Pontas umur 67 tahun. Tonggo Raja, hari Sabtu, 30 Desember 2023 pukul 09.00 WIB dilanjutkan acara prosesi adat," bunyi informasi yang diunggah oleh Stanley Tulung.

"Dimakamkan di San Diego, Karawang hari Minggu, 31 Desember 2023 berangkat jam 11.00 WIB," sambungnya.

Harry Sabar

Harry Sabar meninggal dunia (Foto: Instagram/stanleytulung)

Sebagaimana diketahui, Harry Sabar merupakan seorang pencipta lagu, penata musik, penyanyi, ilustrator film dan produser Tanah Air. Ia juga merupakan produser pertama grup band Base Jam.

(van)

