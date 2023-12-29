Kaleidoskop 2023: 5 Artis Meninggal karena Serangan Jantung

JAKARTA - Sepanjang tahun 2023, ada lima artis indonesia yang meninggal lantaran mengalami serangan jantung. Kepergian mereka yang begitu mendadak menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat.

Organisasi kesehatan Dunia (WHO) melaporan bahwa penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyakit pembunuh nomor satu di dunia mengalahkan kebrutalan penyakit kanker.

Penyakit tersebut tak luput dialami sejumlah artis papan atas di Indonesia. Ini karena serangan jantung tak mengenal siapa penderitanya, baik usia muda hingga orang dewasa.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut lima artis meninggal karena serangan jantung di 2023:

1. Iqbal Pakula

Aktor Iqbal Pakula meninggal dunia karena serangan jantung pada 25 April 2023 dini hari di usia yang tergolong muda, yakni 46 tahun. Jenazah Iqbal Pakula sendiri disemayamkan di rumah duka kawasan Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan di makamkan di TPU Menteng Pulo, Blok AA1 blad 131-Jaksel.

Iqbal Pakula dikenal sebagai artis yang memerankan puluhan judul sinetron. Sebut saja, Tukang Bubur Naik Haji hingga Jodoh Wasiat Bapak. Selain itu, dia juga sempat membintangi beberapa film.

2. Memo Sanjaya

Dari beberapa sumber disebutkan bahwa mendiang Memo Sanjaya meninggal akibat serangan jantung. Kepergiannya juga dirasakan sangat mendalam oleh para putrinya, yaknk Jelita dan Juwita Bahar.

Mereka merasa belum bisa menjadi seperti harapan ayahnya. Mendiang Memo Sanjaya tutup usia pada 18 Maret 2023.

Pernah menjadi pasangan hidup, atas nama Memo Sanjaya sang penyanyi dangdut Anisa Bahar memohon maaf atas kesalahan almarhum sebelum berpulang.

3. Carlo Saba

Personel grup vokal Kahitna, Carlo Saba meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 19 April 2023. Carlo Saba meninggal dunia karena sakit jantung di usia 54 tahun.

Jenazah Carlo Saba kala itu disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, Senen, Jakarta Pusat dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Jumat, 21 April 2023.