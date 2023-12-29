Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saling Lapor dengan Virgoun, Inara Rusli: Nggak Ada Niat Penjarain Ayahnya Anak-Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:05 WIB
Saling Lapor dengan Virgoun, Inara Rusli: Nggak Ada Niat Penjarain Ayahnya Anak-Anak
Inara Rusli tak ada niat penjarakan Virgoun (Foto: Instagram/mommystarla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli baru saja dipanggil oleh pihak kepolisian usai dilaporkan oleh mantan suaminya, Virgoun. Usai berhalangan hadir dalam panggilan terkait kasus ilegal akses lantaran sakit, Inara mengaku bahwa kondisinya kini sudah membaik.

"Kurang enak badan, musim kayak gini kan harus jaga kesehatan, terus sekarang udah mendingan, makanya bisa lanjut kerja," ujar Inara Rusli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2023).

Terkait dugaan ilegal akses, ibu tiga anak itu merasa tidak bersalah. Lagipula saat menyebarkan chat WhatsApp terkait dugaan perselingkuhan, Inara masih menjadi istri Virgoun.

"Ilegal akses itu kan kalau memang asing, ngecek hp orang lain, tapi kalau kita masih suami-istri masa masuk ilegal akses, kalau memang betul, penjara penuh dong," tutur Inara Rusli.

Inara Rusli

Inara Rusli tak ada niat penjarakan Virgoun (Foto: Instagram/mommystarla)


Inara Rusli sendiri sudah merasa terganggu lantaran terus berurusan dengan hukum selama 2023 ini. Oleh karena itu Inara pun tidak ada niatan melaporkan balik Virgoun.

"Aku sih nggak ada niatan penjarain ayahnya anak-anak," terang Inara Rusli.

Akan tetapi, beberapa waktu lalu, Inara Rusli sempat melaporkan Virgoun terkait dugaan perzinahan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan dirinya atas laporan Tenri Ajeng Anisa.

Halaman:
1 2
