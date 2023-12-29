Pinkan Mambo Nangis Pertama Kali ke Rumah Arya Khan

JAKARTA - Pinkan Mambo kini sudah menjadi istri dari Arya Khan, seorang seleb TikTok yang dikenal sebagai penjual singkong.

Secara terang-terangan, Pinkan Mambo sempat terkejut saat melihat kediaman Arya Khan yang berbeda jauh dibandingkan dengannya.

"Sempet shocked juga sih pertama-tama karena pas dateng ke rumah dia, rumahnya 180 derajat dibanding aku," kata Pinkan Mambo, di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (28/12/2023).

"Aku disini serba AC, karpet, anak-anak sekolah, international school, ada mbak (ART)," sambung Pinkan Mambo.

Bahkan Pinkan Mambo tak segan mengatakan bahwa rumah sang suami begitu panas.

"Intinya pas di situ, rumahnya panas. kalau dibilang kurang layak, nangis lah kalau ke sana," kata Pinkan Mambo.

Belum cukup sampai di situ, perempuan 43 tahun itu lagi-lagi menjelekkan lingkungan rumah sang suami.

Salah satunya ketika hujan, jalur rumah sang suami itu becek hingga membuat ia takut turun dari mobil.

"Terus kan rumahnya becek kalo ujan, kan pasar. Nangis aku, takut keluar mobil," tutur Pinkan Mambo.