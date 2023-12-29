Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Akui Sempat Jijik dengan Arya Khan Karena Punya Kulit Hitam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |08:01 WIB
Pinkan Mambo Akui Sempat Jijik dengan Arya Khan Karena Punya Kulit Hitam
Awalnya, Pinkan Mambo akui jijik dengan Arya Khan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bukan Pinkan Mambo namanya jika pernyataan yang ia lontarkan tidak nyeleneh.

Nama Pinkan Mambo kini tengah jadi perbincangan usai ia menikah dengan seleb TikTok bernama Arya Khan, pada Minggu 24 Desember 2023.

 Pinkan Mambo Akui Sempat Jijik dengan Arya Khan Karena Punya Kulit Hitam

Sebelum jatuh cinta kepada Arya si juragan singkong, Pinkan Mambo sempat merasa jijik melihat Arya Khan. Lantaran Arya memiliki kulit hitam tak seperti tipe lelaki idamannya.

"Karena memang jijik banget liat dia mukanya hitam kalau di konten monyongin bibir," ujar Pinkan Mambo di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.

Oleh karena itu, perempuan 43 tahun ini tidak terpikirkan akan jatuh cinta bahkan menjadikan sosok Arya Khan untuk jadi suaminya.

"Tadinya jijik beneran, gak mungkin banget dia jadi pacar aku," imbuh Pinkan Mambo.

Hingga akhirnya, Pinkan Mambo mulai jatuh cinta karena melihat konten goyangan India Arya Khan dan itu langsung memikat hatinya.

Pasalnya, bagi Pinkan Arya tiba-tiba jadi tampan ketika berjoget India.

"Tapi kemudian liat gantengnya ketika dia joged India kalau lagi cakep ya cakep," jelas Pinkan Mambo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
