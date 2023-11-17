Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Julian Jacob dan Mirriam Eka Tak Pakai Jasa Baby Sitter

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:13 WIB
Alasan Julian Jacob dan Mirriam Eka Tak Pakai Jasa Baby Sitter
Mirriam Eka dan Julian Jacob (Foto: IG Mirriam Eka)
A
A
A

JAKARTA - Julian Jacob dan Mirriam Eka sedang bahagia karena kehadiran anak pertama mereka bernama Clover Rae Jacob yang lahir pada Mei 2023 lalu.

Sebagai orangtua baru, rupanya Julian dan Mirriam memutuskan untuk tidak menggunakan baby sitter, untuk mengurus anaknya. Semenjak lahir, Mirriam sendiri mengurus anaknya bersama Julian.

"Suka dukanya aku full time mom, belum ada rasa mau pakai baby sitter mau urus sendiri aja,” ujar Mirriam Eka saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.



Walaupun sendiri, Mirriam menegaskan, keputusan itu diambil, karena ia ingin merasakan sendiri sebagai seorang ibu baru. Benar-benar merasakan perkembangan anaknya mulai dari kecil, hingga dewasa nantinya.

Mirriam menikmati momen perkembangan sang buah hati. Ia tak ingin melewatkan setiap hal yang terjadi kepada sang anak.

"Pasti enggak bisa dipungkiri capek dan jenuh, cuma aku enggak mau kelewatan satu detik momen tumbuh kembang anak. Senang melihat dia setiap hari ada hal baru. Melihat dia makin besar ya capek tapi senang. Enggak mau lewatin momen itu,"jelas Mirriam.

Julian menerangkan, semenjak menjadi ayah, ia kini mulai membagi-bagi waktu bersama sang istri demi menjaga anaknya masih berusia enam bulanan.

Tetapi jika keduanya tengah disibukkan dengan pekerjaan, Julian dan Mirriam memilih menitipkan anaknya ke orang tua maupun mertuanya.

"Clover kami berdua yang urus, kalau kami ada kerjaan dan kerepotan bisa dibantu orangtua," beber Julian.

Lebih lanjut, Mirriam juga menambahkan kalau ia dan Julian memang sengaja tak menggunakan baby sitter. Karena bisa melihat tumbuh kembang putrinya sendiri.

Apalagi Mirriam sejauh ini belum percaya pada orang lain, untuk mengurus anak mereka yang kini baru berusia enam bulan.

"Karena pengen anak bonding sama orangtuanya. Terus aku sebagai First time mom mau usaha sendiri urus dan besarkan anak," ungkap Mirriam.

"Terus aku juga orangnya susah percaya sama orang lain apalagi buat megang anakku, jadi baby sitter enggak gampang. Harus beberapa kali ganti biar dapet yang pas dan aku males melewati itu, jadi ya udah urus sendiri aja," lanjutnya.

 BACA JUGA:

