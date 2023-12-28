Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rieke Diah Pitaloka Berhasil Pulangkan Korban TPPO, Dede Asiah Ke Tanah Air

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |14:49 WIB
Rieke Diah Pitaloka Berhasil Pulangkan Korban TPPO, Dede Asiah Ke Tanah Air
Rieke Diah Pitaloka bantu pulangkan korban TPPO ke Tanah Air (Foto: Instagram/riekediahp)
A
A
A

JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka berhasil membantu seorang imigran asal Karawang, Jawa Barat bernama Dede Asiah (37) pulang ke Tanah Air. Dede sendiri merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belakangan diketahui menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Suriah.

Perempuan 37 tahun tersebut berhasil kembali ke Tanah Air dan bertemu kembali dengan keluarganya per tanggal 19 Desember kemarin.

"Alhamdulillah, akhirnya Dede Asiah bisa pulang. Bulan Maret kita mengadvokasi, panjang banget perjalananya, penuh lika-liku, penuh drama, tapi berkat dukungan banyak pihak, akhirnya bisa pulang, ketemu lagi dengan keluarga," ujar Rieke Diah Pitaloka, saat ditemui di daerah Karawang, Jawa Barat pada Rabu, 27 Desember kemarin.

Berhasil membawa Dede Asiah kembali pulang ke Indonesia, menjadi salah satu bukti keseriusan Rieke untuk memerangi TPPO. Bahkan dalam menangani kasus Dede Asiah, ia sempat mendatangi kantor Kemenko Polhukam dan bertemu dengan calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, guna meminta dukungan.

Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka bantu pulangkan korban TPPO ke Tanah Air (Foto: Ist)


"Ini adalah bukti keseriusan untuk memulangkan pekerja migran Imdonesia yang menjadi korban TPPO," beber Rieke.

"Setelah Dede Asiah, masih ada sekitar 40 orang PMI yang masih tertahan di Suriah," sambungnya.

Sebagai pengingat, pada awal 2023 lalu, publik sempat dihebohkan dengan kabar bahwa Dede Asiah menjadi korban perdagangan manusia. Awalnya, ia diiming-imingi pekerjaan di Turki dengan gaji USD 600.

Namun nahas, ia justru dijual ke Suriah dengan harga USD 12000 dan dipaksa bekerja hingga larut malam.

Disaat bersamaan, Dede sendiri sempat mengeluhkan rasa sakit pada bagian perutnya. Hal itu terjadi lantaran ia pergi bekerja sebagai PMI usai melahirkan anak pertamanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
