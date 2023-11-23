Rieke Diah Pitaloka Meluncurkan Buku yang Diangkat dari Hasil Penelitian Disertasi

JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka meluncurkan sebuah buku berjudul Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan pada Rabu, 22 November 2023 di Auditorium Komunikasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Menariknya, buku tersebut diangkat dari hasil penelitian disertasi Rieke saat mengenyam pendidikan S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (UI).

Tak mudah bagi Rieke untuk bisa menyelesaikan disertasi sekaligus buku yang dirIlisnya tersebut. Bahkan ia membutuhkan waktu selama 2 tahun 8 bulan bagi Rieke untuk bisa menyelesaikan disertasi serta bukunya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya, ia harus mengerjakannya sembari bekerja dan mengurus anak. Ia pun mengaku jika disertasi dan penulisan bukunya sempat mengalami hambatan saat menyelesaikan bukunya, lantaran terpapar Covid-19.

"2 tahun 8 bulan kuliahnya dan Alhamdulillah hari ini terima kasih untuk semuanya yang selalu mensupport dan mendoakan saya akhirnya bisa launching dan publish pertama kalinya di kampus tempat saya mengambil ilmu dari S1, S2, S3 di komunikasi FISIP UI," ungkap Rieke Diah Pitaloka.

"Sambil kerja, sambil ngurus anak, sambil suasana covid juga, selain ada tugas yang diselesaikan, mencapai disertasi, setelah itu bagaimana bisa jadi buku, dan ini bisa di-share ke banyak orang," jelasnya.

Kesulitan berikutnya yang harus dialami Rieke adalah dirinya harus banyak melibatkan warga desa agar bisa mendapatkan data hasil penelitian yang diinginkan. Termasuk saat melakukan proses pencetakan buku, mengingat ia juga harus menyertakan hasil penelitiannya dalam bentuk peta.

Meski begitu, Rieke merasa bangga bisa merilis buku disertasinya. Ia bahkan membeberkan alasan ingin merilis buku tersebut.