Profile Lee Sun Kyun, Bintang Film 'Parasite' yang Meninggal Dunia Diduga Bunuh Diri

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |08:15 WIB
Profile Lee Sun Kyun, Bintang Film 'Parasite' yang Meninggal Dunia Diduga Bunuh Diri
Profil Lee Sun Kyun (Foto: Hancinemanya)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Lee Sun Kyun meninggal dunia pada Rabu, 27 Desember 2023. Kematian Lee Sun-kyun sendiri telah dikonfirmasi oleh kepolisian yang menemukan bintang film Parasite itu di dalam mobil di daerah Seoul, Korea Selatan sekitar pukul 10.30 waktu setempat.

Kepolisian menerima laporan bahwa Lee Sun-kyun meninggalkan rumah setelah menulis memo yang diduga berisi surat bunuh diri.

Sebelum kepergiannya, Lee Sun Kyun tengah menjadi perbincangan hangat usai terseret dalam pusaran kasus narkoba. Dia dikabarkan harus bolak-balik kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Dibalik kehidupannya sebagai seorang aktor, Lee Sun Kyun merupakan bapak dari dua orang anak. Putranya lahir pada 25 November 2009 dan 9 Agustus 2011.

Lee Sun Kyun (IG lee.gyun.id)

Profil Lee Sun Kyun (Foto: Instagram/lee.gyun.id)


Lee menikahi kekasihnya yang telah dipacari selama tujuh tahun, yakni aktris Jeon Hye Jin pada 23 Mei 2009.

Mengenai perjalanan kariernya di dunia seni peran, Lee Sun Kyun mulai menunjukkan bakat aktingnya melalui klub drama di kampusnya.

Terlalu mencintai dunia pernah dan semakin aktif di klub tersebut membuat hatinya tergerak untuk keluar dari universitas meski baru dijalankannya selama satu tahun. Dia pun masuk ke Universitas Seni Nasional Korea yang baru didirikan pada 1994.

Pada 2001, ia memulai debutnya di musikal The Rocky Horror Show. Selama bertahun-tahun hanya mendapat tempat sebagai pemeran pendukung, dia mulai mencuri perhatian berkat perannya dalam drama romantis "Coffee Prince" di 2007.

Halaman:
1 2
