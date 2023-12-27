Lee Sun Kyun Bintang Film Parasite Meninggal Dunia

SEOUL - Kabar mengejutkan datang dari industri perfilman Korea. Aktor Lee Sun Kyun dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu (27/12/2023) waktu setempat. Bintang film Parasite itu menghembuskan nafas terakhirnya di usia 48 tahun

Kabar ini pertama kali diketahui dari Koreaboo yang mengutip pernyataan pihak kepolisian yang dibagikan kepada media SPOTV.

Kepolisian telah mengonfirmasi identitas pria yang ditemukan tewas di mobilnya adalah Lee Sun Kyun.

Sebelumnya, Lee Sun Kyun ditemukan tidak sadarkan diri di dalam mobilnya.

Lee Sun Kyun meninggal dunia (Foto: Lee Sun Kyun)

Melansir dari Koreaboo, petugas tanggap darurat dipanggil setelah aktor tersebut ditemukan dalam kondisi terpuruk di dalam kendaraannya.

Belum ada pernyataan resmi terkait penyebab Lee Sun Kyun ditemukan tak sadarkan diri di mobilnya hingga meninggal dunia.

Sebelum kepergiannya, Lee Sun Kyun tengah menjadi perbincangan hangat usai terseret dalam pusaran kasus narkoba. Dia dikabarkan harus bolak-balik kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini, belum ada kepastian hukum terkait kasus narkoba yang dihadapinya itu.

