HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Terbaru Lee Sun Kyun, Aktor Korea yang Diduga Bunuh Diri

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |00:01 WIB
5 Film Terbaru Lee Sun Kyun, Aktor Korea yang Diduga Bunuh Diri
5 Film Terbaru Lee Sun Kyun (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Lee Sun Kyun meninggal dunia pada Rabu (27/10/2023). Kematian Lee Sun-kyun dikonfirmasi oleh kepolisian yang menemukan bintang film Parasite itu di dalam mobil di Seoul sekitar pukul 10.30 waktu setempat.

Kepolisian menerima laporan bahwa Lee Sun-kyun meninggalkan rumah setelah menulis memo yang diduga berisi surat bunuh diri.

Dikenal sebagai aktor sejak dua dekade ini, Lee Sun Kyun telah membintangi sejumlah judul film semasa hidupnya. Beberapa diantaranya pun baru dirilis di tahun 2023 ini. Berikut 5 film terbaru yang dibintangi Lee Sun Kyun, dilansir dari berbagai sumber:

1. Killing Romance (2023)

Film bergenre komedi ini tayang di bioskop pada 14 April 2023. Berkisah tentang Hwang Yeo-Rae (Lee Ha-Nee) seorang aktris populer, yang kerap kali diejek kemampuan aktingnya yang buruk. Dia melakukan perjalanan ke sebuah pulau di Samudra Pasifik Selatan dan bertemu Johnathan Na (Lee Sun-Kyun), yang sangat kaya. Dia akhirnya menikah dengan Johnathan Na dan mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan.

Hwang Yeo-Rae mendadak ingin kembali ke kehidupannya sebagai aktris dan menerima tawaran untuk berakting dalam sebuah film, namun suaminya Jonathan Na sangat menentangnya. Kehidupan Hwang Yeo-Rae tampak glamor, tapi dia sebenarnya adalah seorang tahanan di rumahnya sendiri. Dia ingin kehidupan lamanya kembali dan meminta bantuan Kim Beom-Woo membuat rencana agar mereka bisa membunuh Johnathan Na.

5 Film Terbaru Lee Sun Kyun, Aktor Korea yang Diduga Bunuh Diri

2. Kingmaker (2022)

Film ini berkisah tentang Kim Woon-Bum (Sol Kyung-Gu) adalah seorang politisi dari partai oposisi. Dia bermimpi menjadi presiden. Seo Chang-Dae (Lee Sun-Kyun) adalah ahli strategi yang hebat. Dia bergabung dengan staf kampanye pemilu Kim Woon-Bum dan Kim

Woon-Bum memenangkan pemilu berturut-turut. Terakhir, Kim Woon-Bum terpilih sebagai calon presiden dari partai oposisi. Selama pemilihan presiden yang sengit, sebuah ledakan terjadi di rumah Kim Woon-Bum. Seo Chang-Dae diduga sebagai pelakunya.

3. Project Silence (2023)

Film ini berhasil menjadi film pilihan dalam Festival Film Internasional Cannes tahun ini. Project Silence berkisah tentang orang-orang yang terdampar di jembatan runtuh di tengah kabut tebal berjuang antara hidup dan mati. Lee berperan sebagai Cha Jung-won, seorang pria yang menghadapi bencana saat berusaha melindungi putrinya, sementara Ju berperan sebagai Joe Park, seorang pengemudi.

Bersamaan dengan kasus narkoba yang menjerat Lee Sun Kyun, film ini pun menunda jadwal penayangan hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan hingga saat ini.

