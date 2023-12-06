Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lee Sung Kyung Rilis Single Eat Sleep Live Repeat Minggu Depan

Nafisa Tahira , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |14:30 WIB
Lee Sung Kyung Rilis Single <i>Eat Sleep Live Repeat</i> Minggu Depan
Lee Sung Kyung rilis lagu Eat Sleep Live Repeat minggu depan. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Ada kejutan dari Lee Sung Kyung untuk para penggemarnya. Bukan drama baru, aktris asuhan YG Entertainment itu akan merilis single baru, pada pertengahan Desember mendatang. 

Single digital terbaru Lee Sung Kyung berjudul Eat Sleep Live Repeat akan dirilis pada 13 Desember 2023, pukul 12.00 KST (10.00 WIB),” ujar YG Entertainment seperti dikutip dari Allkpop, pada Rabu (6/12/2023)

Lagu tersebut terkait menggambarkan rutinitas sehari-hari yang sangat relate dengan kehidupan banyak orang. Lee Sung Kyung ingin mengajak para pendengarnya untuk menikmati setiap momen sederhana dalam hidup.

Fans tidak hanya bisa melihat emosi mendalam Lee Sung Kyung dalam lagu ini namun juga potensi tak terbatasnya sebagai seorang entertainer. Semoga kalian bisa menikmati karya terbarunya ini,” kata agensi itu menambahkan.

Lee Sung Kyung rilis single baru minggu depan. (Foto: YG Entertainment)

Di dunia akting, Lee Sung Kyung dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk gabung drama baru Lee Dong Wook dan Ryu Hye Young. Drama berjudul Nice Guy tersebut digarap penulis skenario Kim Woon Kyung dan sutradara Song Hae Sung.*

(SIS)

