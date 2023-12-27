Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pemakaman Lee Sun Kyun akan Digelar Tertutup

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:25 WIB
Pemakaman Lee Sun Kyun akan Digelar Tertutup
Pemakaman Lee Sun Kyun bakal digelar tertutup (Foto: Series Law Money)
SEOUL - Pemakaman Lee Sun Kyun akan digelar tertutup demi menghormati keluarga yang ditinggalkan. Namun HODU&U Entertainment belum mengungkapkan jadwal detail pemakaman sang aktor.

“Tak ada kata yang bisa mengungkapkan duka dan kesedihan kami atas berpulangnya Lee Sun Kyun,” ujar agensi tersebut membuka keterangan resminya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Rabu (27/12/2023).

Pemakaman Lee Sun Kyun akan Digelar Tertutup

HODU&U Entertainment menambahkan, “Karena itu, pemakaman Lee Sun Kyun akan dilakukan secara tertutup. Acara itu nantinya hanya akan dihadiri keluarga, sahabat, dan para kolega dekat mendiang.”

Agensi itu juga meminta agar tidak ada pihak yang menyebarkan informasi hoax atau berkomentar jahat terkait kematian sang aktor. Sehingga, keluarga tak menanggung beban lebih berat setelah kepergian sang aktor.

“Dukacita terdalam kami atas berpulangnya Lee Sun Kyun,” ungkap HODU&U Entertainment dalam pengujung unggahannya.

Kabar berpulangnya Lee Sun Kyun membuat industri hiburan Korea turut berduka. Karena itu banyak kegiatan yang di-reschedule untuk menghormati sang aktor. Salah satunya adalah konferensi pers promosi drama Marry My Husband.

 BACA JUGA:

