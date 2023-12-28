Hanung Bramantyo Berencana Bikin Universe usai Comeback Lewat Film Horor Trinil

JAKARTA - Hanung Bramantyo dikenal sebagai sutradara 'spesialis' drama. Ingin membuat terobosan baru di 2024, Hanung Bramantyo pun menggarap film horor bertajuk 'Trinil : Kembalikan Tubuhku'. Film ini mendapuk artis senior Wulan Guritno sebagai bintang utamanya.

Trinil sendiri menandai comebacknya Hanung untuk menyutradarai film horor. Diketahui, ia terakhir kali menggarap film Legenda Sundel Bolong yang kisahnya berlatar tahun 1965 dan ditayangkan di bioskop pada 2007.

Setelah 17 tahun berlalu, Hanung Bramantyo akhirnya kembali merilis film horor. Cerita film Trinil ini diadaptasi Hanung Bramantyo dari drama radio yang begitu populer di tahun 1980-an.

Trinil adalah lakon sandiwara radio yang meledak pada tahun 1985. Suara rintihan, 'Trinil, balekno gembungku' begitu ikonis dan berasal dari tokoh bernama Mbok Suminten.

Hanung mengaku sudah cukup lama tercetus ide untuk menggarap film horor. Suami Zaskia Adya Mecca itu seolah mendapat ilham ketika melihat situasi di awal pandemi Covid 19 di 2020.

Situasi yang memaksa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat tanah air yang mendadak tak harus berdiam diri di rumah dengan ancaman Covid 19 yang dapat merenggut nyawa kapanpun.

"Kebetulan filmnya film horor ya ide ini muncul saat pandemi. Itu horor sekali buat saya, ya kita nggak boleh ke luar rumah dan ancamannya kematian gitu," ujar Hanung saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023.

Melihat situasi yang menyeramkan setiap hari di sekelilingnya, Hanung mulai berpikir untuk menciptakan film horor tak biasa yang menjual ketakutan bukan hanya dari hantu-hantu yang menyeramkan saja melainkan suasana mencekam yang tercipta di setiap adegannya.

"Memang di sekitar saya di Jogja tetangga meninggal gitu setiap hari suara sirine yang terdengar seolah itu ada malaikat maut yang setiap saat bisa datang mengetuk pintu rumah ya. Itu sangat horor ya situasinya," sambungnya.