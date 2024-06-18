Advertisement
Advertisement
HOT GOSSIP

Haykal Kamil Ungkap Alasan Tak Pernah Diajak Hanung Bramantyo Main Film

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |22:45 WIB
JAKARTA - Haykal Kamil sudah cukup lama memutuskan untuk fokus menjadi pengusaha. Bahkan dirinya sudah berhenti bermain sinetron sejak 2015, dan tak lagi pernah mendapatkan lagi tawaran untuk berakting.

Bahkan diakui Haykal ia juga tidak pernah mendapatkan tawaran akting dari sang kakak ipar, Hanung Bramantyo yang merupakan sutradara ternama.

"Kalau dia mah enggak (nawarin) emang dari dulu, masing-masing kalau sama mas Hanung," ujar Haykal Kamil sambil tertawa saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

Hal itu dikarenakan Haykal Kamil dan Hanung Bramantyo memiliki pandangan berbeda soal akting.

Selama ini Haykal Kamil dibesarkan oleh TV alias sinetron. Sementara Hanung Bramantyo fokus menyutradarai film layar lebar.

"Karena memang dia kan besarnya dari film ya, aku besarnya dari tv dari sinetron kalau mas Hanung kan gak main ke sinetron dia lebih ke film layar lebar," ungkap pria 33 tahun ini.

Namun bukan akting, Hanung Bramantyo justru pernah menawarkan suami Tantri Namira ini menjadi produser film.

"Betul 2015 diajakin mas Hanung bikin film tapi belum berhasil. Jadi jualan baju aja," imbuh Haykal Kamil.

