Hanung Bramantyo Baru Keluar Rumah Sakit, Eh Masuk Lagi gegara Patah Tulang Akibat Ketimpa Motor Gede

Hanung Bramantyo masuk rumah sakit gegara patah tulang kaki, padahal baru keluar rumah sakit. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kabar tidak sedap datang dari Hanung Bramantyo. Pasalnya, suami Zaskia Adya Mecca itu mengalami patah tulang gegara tertimpa motor gede. Bahkan, sebelumnya dirinya didiagnosa anemia.

Pengalaman tidak mengenakkan itu diungkapkan melalui sebuah postingan di akun Instagramnya. Hanung lantas menceritakan awal mula dirinya didiagnosa anemia.

Ia menyebut bahwa mengalami pendarahan ketika buang air besar selama 2 minggu. Akibat pendarahan tersebut, ia lantas kerap mengalami gejala berupa kepala yang mendadak pusing.

“Dimulai dari mendadak pup saya pendarahan selama 2 minggu. Setelah itu kepala mendadak pusing. Saya pikir pusing gara-gara Party di @jaffjogja yang hampir tiap malem,” ujar Hanung Bramantyo di @hanungbramantyo, Sabtu (9/12/2023).